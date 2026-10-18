Francia comenzó este domingo a dimensionar los daños provocados por una de las jornadas de protestas más violentas de los últimos años. Incendios, saqueos, edificios públicos atacados y comercios destruidos se multiplicaron en distintas ciudades, mientras el balance de detenidos superó las 2.000 personas.

Las manifestaciones del sábado habían reunido a más de 550.000 personas según el Gobierno y hasta 800.000 de acuerdo con los organizadores. Los reclamos estaban vinculados al aumento del costo de vida, el deterioro de los servicios públicos y las condiciones del sistema educativo.

Aunque gran parte de las movilizaciones transcurrió pacíficamente, grupos violentos protagonizaron enfrentamientos con la Policía en París, Marsella, Lyon, Limoges, Burdeos y otras ciudades.

El Ministerio del Interior informó que más de 600 policías y agentes de seguridad resultaron heridos. En París también se confirmó la muerte de una persona que sufrió un paro cardíaco durante las protestas, un caso que permanece bajo investigación.

Comercios saqueados y edificios incendiados

El daño material se convirtió en una de las principales preocupaciones durante las horas posteriores a las marchas. Cientos de negocios fueron saqueados o sufrieron destrozos, mientras autoridades municipales iniciaron operativos de limpieza y relevamiento.

En Burdeos, las autoridades estimaron que hasta 100 locales fueron saqueados. Carrefour informó que 50 de sus establecimientos sufrieron daños y que 20 de ellos fueron directamente saqueados.

Uno de los episodios más graves ocurrió en Limoges. El histórico Ayuntamiento, inaugurado en 1883, fue incendiado y su estructura quedó prácticamente destruida después de que las llamas provocaran el colapso de parte del techo.

En Marsella, manifestantes ingresaron al edificio municipal y dañaron una comisaría. En Lyon, en tanto, un incendio afectó una oficina de turismo.

Calles destrozadas y tensión en París

La plaza de la República fue uno de los puntos más afectados de París. Este domingo todavía podían observarse vidrieras destruidas, adoquines removidos, vehículos quemados y restos de barricadas.

La tensión tampoco desapareció completamente. Nuevos grupos se concentraron durante la jornada y la Policía volvió a utilizar gases lacrimógenos ante algunos incidentes.

En Saint-Étienne, un joven de 17 años perdió una mano tras la explosión de una granada utilizada durante los disturbios. El caso provocó la apertura de una investigación para determinar las circunstancias del episodio.

Macron prepara una respuesta

El presidente Emmanuel Macron convocó a funcionarios de su Gobierno para analizar las consecuencias de los disturbios y anunció un mensaje al país.

Las autoridades francesas atribuyeron buena parte de los saqueos y ataques a grupos radicalizados y personas que se sumaron a las marchas con fines delictivos.

Mientras continúa el debate político sobre las responsabilidades, municipios y comerciantes comenzaron a calcular pérdidas que podrían alcanzar decenas de millones de euros. El día después de las protestas dejó así una postal de calles dañadas, negocios cerrados y edificios históricos afectados.