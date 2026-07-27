Las pruebas que confirman que Wanda Nara mintió con el robo a su casa

La disputa legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. Las abogadas del delantero presentaron un escrito que cuestiona la versión de la empresaria sobre el robo ocurrido en su casa de campo de Milán.

El periodista Martín Candalaft detalló que este documento es muy fuerte. Fue presentado en las últimas horas por Mauro Icardi donde, de alguna manera, descree del robo. En el mismo sentido, el cronista señaló que desde el entorno del deportista dudan de la veracidad del robo.

El escrito ingresado al expediente sostiene que no se acreditó la denuncia del robo. Las representantes legales del jugador calificaron el comportamiento de la conductora como esta irregularidad que hace a su actuar irresponsable.

Según el documento judicial, esto denota que no solamente no acreditó la denuncia de robo, sino que tampoco acreditó haber tomado la mínima diligencia en el consulado, como para denunciar tan livianamente a nuestro mandante, básicamente endilgándole vilmente sus propias irresponsabilidades e incumplimientos. Además, la defensa subrayó que la Sra. Nara no ha acompañado denuncia policial ni prueba objetiva alguna que acredite los hechos invocados.

Por su parte, el entorno de la empresaria evalúa los próximos pasos a seguir ante la urgencia del caso. Guido Záffora informó que Ana Rosenfeld está estudiando la posibilidad de encontrarse con Wanda Nara en Europa. Está evaluando porque Wanda está desesperada. La abogada de Nara busca una resolución favorable tras la reciente intervención del juez Hagopián.

El panelista aseguró que Rosenfeld va por todo. Ya le llegó la resolución del juez Hagopián que intima a Icardi a firmar el documento de la vuelta de las niñas a Argentina el día lunes. Si no firma, Hagopián va a tomar medidas contra él.

La negativa de Icardi a facilitar nuevos documentos de identidad para las menores tendría una justificación legal estratégica en medio del conflicto familiar. La periodista Angie Balbiani explicó que si Mauro Icardi firma para que se le otorguen esos pasaportes, la restitución internacional por la que él viene peleando hace 20 meses se cae, porque él estaría autorizando que vuelvan a la Argentina. En este contexto de alta tensión, el futbolista se mostró en sus redes sociales junto a Eugenia Suárez en territorio italiano y acompañó una imagen con la frase un amore all’italiana.