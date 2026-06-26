Las pruebas que sostienen que Wanda Nara "le llevó" una amante a Icardi

Las investigaciones en torno al episodio que involucró a Ekaterina Ojeda, Eugenia Suárez y Mauro Icardi en un boliche de Costanera sumaron un elemento que plantea un escenario diferente. Los rumores señalan que el conflicto podría haber sido planificado por Wanda Nara, basándose en un registro detectado en las plataformas digitales.

La periodista Paula Varela reveló en Intrusos, por América TV, un dato surgido de la moderación de las plataformas: "¿Saben quién es representada o por lo menos Wanda sigue? Ekaterina, la tercera en discordia entre Mauro y La China". El vínculo se focaliza en el perfil de Instagram de World Marketing Models, una cuenta comercial gestionada por Nara que promociona a diferentes figuras de la escena pública.

Al examinar los movimientos de dicho perfil, se constató la incorporación de la joven de 25 años al listado de cuentas seguidas. Sobre este hallazgo, Varela analizó: "Ekaterina o empezó a trabajar con Wanda ayer o trabajaba y esto es una manera de hacerse conocida la chica".

La panelista profundizó en la estructura de la página señalando que "esta es una cuenta de Wanda Nara laboral donde muestra influencers que representa. Está Maxi López, Juli Poggio, ella. Seguidos sólo tiene 7. Yo había entrado la otra vez y no había visto. Pero ahora miren quién apareció entre los seguidos de Wanda Nara... Eka". La información confronta con las declaraciones previas de la conductora, quien había afirmado que no conocía a la relacionista pública.

La nómina de perfiles vinculados a la agencia incluye a Martín Migueles, Albere, Julieta Poggio, Maxi López, Valentino López, la propia Nara y la reciente incorporación de Ojeda. Esta proximidad comercial alimentó las hipótesis sobre el origen del altercado mediático que captó la atención pública y que comenzó a asociar el nombre de la joven con la posibilidad de ingresar al certamen culinario MasterChef.

Frente a las versiones cruzadas, la panelista concluyó: "Ayer Ángel y dijo que era 'team Wanda' y que La China no le gusta porque 'saca maridos'... Ahora me pregunto. ¿No será todo armado de Wanda para publicitar a esta chica? Esto confirma todo". El entramado mantiene bajo análisis el rol de la empresaria en la trascendencia que adquirió el cruce nocturno que inicialmente involucraba a su pareja.