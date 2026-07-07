Los principales medios del mundo dejaron su mirada sobre la gran actuación del equipo de Lionel Scaloni, que avanzó a cuartos y se ilusiona con el bicampeonato de la Copa del Mundo. Con la palabra clave: “Remontada” fue la más usada en la épica clasificación que logró la Selección ante Egipto por 3 a 2.

Una de las portadas más llamativas le perteneció al diario AS de España con un título de tres palabras en referencia a Lionel Messi, quien anotó un gol y brindó una asistencia para comandar la levantada: “Dios ha resucitado”. En la crónica firmada por Aritz Gabilondo, aseguró que la Albiceleste “volvió a caminar por el alambre”, pero el marcador final dejó una reflexión: “Un regalo del fútbol a Messi, y de Messi al fútbol, una remontada colosal, un desenlace que es historia de los Mundiales, condujo a Argentina a cuartos en un partido inolvidable, una proeza que vuelve a situar a su líder en el Olimpo y a Enzo Fernández, el autor del último gol en el 92′, en lo más alto de este maravilloso deporte”.

Marca, el otro periódico madrileño, eligió enfocarse en los fallos arbitrales de Francois Letexier, quien le anuló un gol a Egipto de manera correcta y sancionó un penal malogrado por Messi: “¡Remontada faraónica y polémica de Argentina!”.

Luego de esa afirmación, el periodista Juan Castro dejó su mirada sobre el mejor jugador del mundo: “Estamos ante algo histórico. Un extraterrestre”. “Se vivía, se sufría, como vive y sufre este país llamado Argentina, que tiene una Selección histórica, gane o pierde. A la campeona del mundo, y al ‘Dios’ Messi, no se le tumba tan fácil”, concluyó.

A continuación, Mundo Deportivo resumió el partido de Messi como “faraónico” y Sport se concentró en otro tópico: “Argentina sigue siendo Messi y diez más”. El periodista Álex Calaff calificó que “lo de Cabo Verde fue un aviso, pero lo de Egipto ha sido un bofetón con la mano abierta, de esos que descolocan y sonrojan. Pero Argentina reaccionó a tiempo, sobrevivió a un ejercicio de fe, más que de fútbol, y estará en cuartos de final tras remontar un 0-2”.

Las reacciones de los medios brasileños fueron mesuradas, a pocos días de que el Scratch se haya quedado eliminado a manos de Noruega. Globo Esporte tituló “Del infierno al cielo”. Lance! arrojó: “Oasis de Messi: el número 10 brilla y Argentina remonta para vencer a Egipto”.

Por otro lado, The Sun se destacó entre los matutinos ingleses porque llevó a la portada deportiva el llanto de Pulga durante los festejos posteriores al triunfo: “Inundación de lágrimas. Lionel Messi rompe a llorar mientras Argentina destroza los corazones de Egipto con una remontada épica”.

The Guardian remarcó que se produjo “una de las remontadas más épicas de la historia de los Mundiales” y elogió al 10 como un “genio”. “Lionel Messi, tan a menudo un ejemplo de frialdad y desapego llora de alegría. Su penalti fallado podría haberle costado caro a Argentina; en cambio, su asistencia y gol en un lapso de cuatro minutos y dieciocho segundos empataron el partido, antes de que Enzo Fernández sentenciara el encuentro en el tiempo añadido”, aseguraron.

En consonancia, La Gazzetta dello Sport en Italia eligió resumir el partido desarrollado en los Estados Unidos en torno al aura de Leo: “Argentina estaba muerta, y Messi la resucitó”, escribió G.B. Olivero. Además, Tuttosport subrayó la emoción de la figura de la cancha: “Corazón Argentina: ¡Romero, Messi y Enzo le dan la vuelta a Egipto! Leo, entre lágrimas, tras la increíble remontada”. “Argentina enloquece”, remató el Corriere della Sera.

En el mismo sentido, el periódico Bild de Alemania sintetizó: “Emociones desbordantes: Tras la victoria, la superestrella Messi se muestra completamente emocionado, con lágrimas de alegría y alivio corriendo por su rostro. Sus compañeros lo abrazan, los aficionados vitorean a su héroe. En la televisión, se le ve quitarse la camiseta y secarse las lágrimas con ella. ¡Qué imágenes increíbles del Mundial!”.

En contraposición, el matutino A Bola de Portugal no lo llevó como su noticia principal, y eligió desplazarla rápidamente por una nota centrada en los posibles jugadores que podrían ganarse un lugar en el seleccionado luso de cara al Mundial 2030, luego de quedar eliminados este lunes ante España.