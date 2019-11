Las reservas del BCRA finalizaron en US$ 43.380 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizaron hoy en US$ 43.380 millones, informó la entidad en su resumen diario de Variables Financieras.



Así el volumen de reservas superó en US$ 59 millones al cierre de ayer cuando se ubicó en US$ 43.321 millones.