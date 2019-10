Las reservas del BCRA finalizaron en US$ 43.402 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron hoy en US$ 43.402 millones, informó la entidad en su resumen diario de variables financieras.



Con este volumen, las reservas quedaron en US$ 101 millones debajo del cierre del viernes último cuando se ubicaron en US$ 43.503 millones.