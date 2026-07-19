La final frente a España volverá a colocar a la Selección Argentina en el escenario que atravesó buena parte de su historia mundialista. Antes del partido de este domingo, la Albiceleste disputó seis definiciones, cada una marcada por episodios que quedaron instalados en la memoria del fútbol.

La primera ocurrió en Uruguay 1930 y también fue la primera final en la historia de los Mundiales. Argentina llegó al descanso en ventaja por 2-1, pero el equipo local revirtió el resultado y ganó 4-2 en el estadio Centenario. Aquel encuentro tuvo una particularidad difícil de imaginar actualmente: ante el desacuerdo entre los seleccionados, se utilizó una pelota diferente en cada tiempo.

La Selección tardó 48 años en regresar al partido decisivo. En 1978 jugó como local ante Países Bajos en el Monumental y estuvo a centímetros de perder antes del alargue. Rob Rensenbrink estrelló un remate en el palo durante los últimos segundos del tiempo reglamentario. En el suplementario, Mario Kempes y Daniel Bertoni completaron el 3-1 que aseguró la primera estrella.

México 1986 dejó otra final cargada de dramatismo. Argentina ganaba 2-0, Alemania Federal consiguió empatar y el título volvió a quedar abierto. A seis minutos del cierre, Diego Maradona habilitó a Jorge Burruchaga, quien recorrió buena parte del campo y convirtió el 3-2 definitivo. José Luis Brown, autor del primer gol, terminó jugando lesionado y con un agujero en la camiseta para sostenerse el brazo.

Cuatro años después, los mismos seleccionados volvieron a encontrarse, aunque el desenlace fue diferente. Alemania Federal se impuso 1-0 en Italia con un penal convertido por Andreas Brehme. Argentina terminó con nueve futbolistas por las expulsiones de Pedro Monzón y Gustavo Dezotti. Monzón se transformó, además, en el primer jugador expulsado durante una final mundialista.

El siguiente intento llegó en Brasil 2014. Argentina volvió a enfrentar a Alemania y tuvo oportunidades claras para ponerse en ventaja. El partido permaneció sin goles hasta los 113 minutos, cuando Mario Götze marcó el 1-0 en el Maracaná. Ángel Di María no pudo disputar aquella definición debido a la lesión que había sufrido en los cuartos de final.

Qatar 2022 cambió el destino de la generación conducida por Lionel Messi. Argentina ganaba 2-0, Francia empató, la Selección volvió a adelantarse durante el suplementario y Kylian Mbappé forzó los penales. Emiliano Martínez contuvo el remate de Kingsley Coman y Gonzalo Montiel convirtió el disparo que aseguró la tercera estrella.

Las seis finales dejaron varios patrones. Alemania fue el rival más repetido, con tres enfrentamientos, mientras que Uruguay fue el único adversario sudamericano. Además, cada vez que Argentina convirtió tres goles en una definición terminó levantando la Copa: ocurrió en 1978, 1986 y 2022.

España abrirá un capítulo diferente. Será el quinto rival de Argentina en una final y el primero que nunca había disputado con la Albiceleste el partido por el título. También será la segunda definición consecutiva para el ciclo de Lionel Scaloni y la tercera con Messi como capitán.

Desde las dos pelotas utilizadas en 1930 hasta los penales de Qatar, las finales argentinas nunca fueron partidos comunes. La séptima historia comenzará este domingo, con el bicampeonato y la cuarta estrella en juego.