La fase de grupos del Mundial 2026 entra en un momento determinante. Este miércoles 24 de junio se disputarán seis partidos correspondientes a los grupos A, B y C, encuentros que terminarán de definir qué selecciones avanzarán a la siguiente ronda y cuáles quedarán eliminadas.

La actividad comenzará con los partidos del Grupo B. Suiza enfrentará a Canadá, mientras que Bosnia y Herzegovina se medirá con Qatar. Ambos encuentros aparecen como decisivos para el reparto de las plazas de clasificación y para determinar el orden final de la zona.

Más tarde llegará la acción del Grupo C. Marruecos jugará frente a Haití con la posibilidad de asegurar su lugar entre los clasificados. En paralelo, Brasil chocará con Escocia en uno de los partidos más atractivos de la jornada. El seleccionado brasileño llega con opciones de terminar en el primer puesto de su grupo, mientras que los escoceses necesitan sumar para mantener vivas sus aspiraciones.

La programación se cerrará con los encuentros del Grupo A. Sudáfrica se enfrentará a Corea del Sur y México tendrá una prueba exigente ante República Checa. El conjunto mexicano buscará un resultado que le permita avanzar y mejorar su ubicación de cara a la fase eliminatoria.

En Argentina, los partidos podrán seguirse a través de DSports y la plataforma DGO, que cuentan con cobertura completa del torneo. También habrá encuentros seleccionados en TyC Sports, Telefe, Disney+ y otras plataformas con derechos de transmisión parcial.

La jornada aparece como una de las más trascendentes de la primera fase. Con seis encuentros disputándose en pocas horas, varios seleccionados definirán su futuro inmediato y comenzarán a delinear el cuadro de los cruces eliminatorios que marcarán el rumbo del Mundial 2026.