Boca ya tiene definidos los días y horarios para disputar las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, luego de que la Conmebol oficializara la programación de la serie. La ida se disputará en La Bombonera y la revancha tendrá lugar en Brasil.

El primer encuentro será el martes 13 de octubre a las 21:30, mientras que el partido de vuelta está programado para el martes 20 de octubre, también desde las 21:30. De esta manera, el equipo dirigido por el conjunto argentino tendrá primero la posibilidad de jugar ante su público.

La revancha todavía no tiene estadio

La principal incógnita de la serie pasa por el escenario que utilizará Vasco da Gama para recibir a Boca en Brasil. El estadio São Januário, donde habitualmente juega el conjunto carioca, no alcanza el mínimo de 30.000 espectadores establecido por el reglamento de la Conmebol.

Vasco analiza distintas alternativas para mantener el partido en Río de Janeiro, entre ellas São Januário, Maracaná y Engenhão. Según explicó su director deportivo, la prioridad del club es poder disputar el encuentro en Río.

Cómo llegan a la semifinal

Boca accedió a esta instancia luego de eliminar a San Pablo en los cuartos de final, con un resultado global de 2-1. Vasco da Gama, por su parte, superó a Independiente de Santa Fe por 2-0 y avanzó a las semifinales.

Ahora, ambos equipos se enfrentarán por un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana, con la serie que comenzará en La Bombonera y tendrá su definición una semana después en territorio brasileño.