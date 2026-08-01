Muchas personas creen que cuando una planta de interior presenta hojas secas o marrones necesita más agua. Sin embargo, en numerosos casos el problema no está en el riego, sino en la falta de humedad del ambiente, una condición frecuente durante el invierno o en hogares con calefacción.

La baja humedad provoca que las plantas pierdan agua más rápido de la que pueden absorber por sus raíces. Como consecuencia, los primeros signos suelen aparecer en el follaje: puntas secas, bordes marrones, hojas enrolladas o un crecimiento más lento de lo habitual. Las especies tropicales son las más sensibles a este fenómeno, ya que están adaptadas a ambientes mucho más húmedos.

Aunque aumentar la frecuencia del riego parece una solución lógica, los especialistas advierten que hacerlo puede generar el efecto contrario. El exceso de agua favorece la pudrición de las raíces sin resolver el verdadero origen del problema, que es la sequedad del aire.

Cómo aumentar la humedad sin dañar las plantas

Entre las recomendaciones más efectivas se encuentra agrupar varias plantas para crear un microclima más húmedo, colocar las macetas sobre bandejas con piedras y agua —evitando que las raíces estén en contacto directo con el líquido— o utilizar humidificadores cuando el ambiente sea muy seco.

Estas medidas ayudan a elevar la humedad sin afectar el sustrato. También se aconseja alejar las plantas de estufas, radiadores y corrientes de aire caliente, ya que estos elementos aceleran la evaporación del agua de las hojas. Mantener una ubicación con buena luz, pero sin exposición excesiva al calor, contribuye a que conserven su equilibrio hídrico.

Los expertos destacan que observar las hojas es la mejor forma de detectar problemas a tiempo. Un diagnóstico correcto permite aplicar la solución adecuada y evitar errores, como incrementar el riego cuando el verdadero inconveniente es la falta de humedad ambiental.