El seleccionado argentino de fútbol aseguró su pasaje al partido definitivo de la Copa del Mundo 2026 tras derrotar a Inglaterra en Atlanta. La clasificación se definió sobre la hora con anotaciones de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Ahora, el plantel nacional se prepara para enfrentar a España en la ciudad de Nueva York el próximo domingo.

Este logro deportivo desató repercusiones inmediatas en las plataformas digitales, donde los usuarios compartieron estadísticas y curiosidades que alimentan el entusiasmo de los hinchas. Una de las primeras asociaciones se remonta al partido frente a Suiza en el torneo de 2014, cuando Ángel Di María convirtió un gol en el minuto 117:26 de la prórroga, una cifra que los seguidores relacionaron directamente con la victoria obtenida ante ese mismo rival el 11 de julio de 2026.

Por otra parte, los antecedentes de campeonatos anteriores también sumaron expectativa. Desde la cuenta de Sudanalytics recordaron un dato de la historia del certamen y señalaron: "La última vez que Francia perdió una Semifinal del Mundo fue en 1986, Mundial en el que Argentina eliminó a Inglaterra y se consagró Campeón del Mundo". La publicación cobró fuerza tras la caída de los franceses contra España.

A estos factores se agregó una llamativa combinación de dorsales. En la edición disputada en Inglaterra en 1966, una toma de televisión captó las espaldas de futbolistas argentinos alineando los números 19, siete y cuatro. Esa secuencia se recreó de forma espontánea en Qatar 2022 durante un festejo entre Enzo Fernández, Nicolás Otamendi y Rodrigo de Paul, ya que el dorsal 24 de Fernández apareció parcialmente cubierto por la cámara, mostrando solo el número cuatro.

La repetición más reciente ocurrió en el último cruce ante los ingleses en Atlanta, donde las cámaras captaron en fila a De Paul, Otamendi y Gonzalo Montiel de espaldas, exhibiendo las camisetas con el siete, el 19 y el cuatro. Para los simpatizantes, la frecuencia de este patrón resulta significativa debido a que la gran final se disputará el 19 de julio, un día que asocian con la búsqueda de la cuarta estrella para el país.