Las series y películas que llegan a Netflix en el mes de julio

Netflix presentó oficialmente el cronograma de lanzamientos previstos para julio de 2026. La empresa confirmó que "la plataforma llega con una variada selección de títulos con licencia y series originales que deslumbrarán a la audiencia" a través de un catálogo diverso diseñado para diferentes gustos.

La programación de series inicia el 01 de julio con Los peores vecinos del mundo, una propuesta documental sobre historias reales de fraude y represalias violentas. El 02 se estrena la temporada 3 de La supervivencia de una chica con curvas, centrada en el deseo de Mavis y Luca de formar una familia. La casa de la pradera, sobre la familia Ingalls en la frontera del Oeste, se suma el 09 de julio, seguida por la cuarta entrega de El ultimátum el día 15, donde seis parejas ponen a prueba su amor.

El 16 llega la historia de la leyenda del golf Lonnie Hawkins en El Halcón, mientras que El mapa de los anhelos, con la travesía de Greta y Will Tucker, estará disponible el 17. Para el 23 de julio se esperan la segunda temporada de Nueva vida en Ransom Canyon, con Staten y Quinn, y la tercera de Kaulitz y Kaulitz. El mes concluye con La mujer prohibida, sobre un romance y corrupción política, y Furioso el 29, junto al documental Bomba en el Pan Am 103 el 30, basado en el atentado de 1988 que unió al FBI con la policía escocesa.

El sector cinematográfico incorpora filmes como Enola Holmes 3, con un caso en Malta por la desaparición de Sherlock, Contrarreloj, Inframundo, Emma, Los caballeros y Siempre a tu lado desde el primer día del mes. El 08 de julio debuta Hasta el final, con la lucha de Jada por salvar a su hijo, y el 12 lo hace Susana y Elvira Sin plan B.

La producción 23 000 vidas, sobre el rescate de refugiados en el Mediterráneo, y la continuación de Heartstopper Forever se habilitan el 17. Hacia el cierre del periodo se integran Blancanieves y el cazador el 21, Elize Sombras de una mujer el 22, y el 24 se lanzan Los creyentes, 72 horas y Los infiltrados. El plan perfecto, con un duelo entre un detective y un ladrón, se suma el 29 de julio.

En el área de deportes destacan la tercera temporada de El mariscal el 14 de julio, con acceso a cuatro jugadores de la NFL durante 2025, y WWE Increíble el 21, que explora el retiro de John Cena. El contenido coreano incluye Más vale tarde que solteros el 07, el suspenso de El complejo de apartamentos el 11 y El palacio del este el 17.

Por el lado de los documentales, se presentan Jeff Arcuri el 07, Naufragio Pesadilla en el mar el 10, que reconstruye un desastre de 2012, y el relato sobre las 48 horas de Miguel Ángel Blanco. El público infantil dispondrá de El principito y Monstruos vs aliens el 17. Finalmente, el animé ofrece Destellos del mañana el 05 y Thunder 3 el 08 de julio, donde tres chicos buscan a una niña extraviada.