Las sorpresas que prepara Scaloni para la convocatoria de la Selección

El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni afina los detalles para diagramar los convocados del conjunto nacional de cara a la ventana internacional de finales de septiembre y comienzos de octubre. A la espera de que la Asociación del Fútbol Argentino oficialice la realización de dos o tres encuentros de preparación, la estructura del equipo inicia un ciclo posterior al subcampeonato obtenido en el Mundial 2026. En este contexto, la conducción técnica evalúa un listado amplio con el objetivo de testear diversas alternativas en el campo de juego.

Dentro de las novedades principales, la nómina marcaría los regresos de Emiliano Buendía, futbolista de Aston Villa, y de Leonardo Balerdi, flamante incorporación de la Roma que no pudo disputar la cita máxima debido a una dolencia muscular. A ellos se sumaría Santi Castro, atacante que también se desempeña en el conjunto italiano.

Asimismo, según trascendió mediante reportes a TyC Sports, la citación incluirá futbolistas del medio local pertenecientes a River Plate, en un marco donde Thiago Almada no podrá actuar por registrar una jornada de suspensión aplicada por la FIFA a raíz de los acontecimientos sucedidos en el choque decisivo del torneo mundial.

En relación a la base de la plantilla, se proyecta la presencia de Emiliano Martínez y Rodrigo De Paul. Por el contrario, el entrenador no dispondrá de Leandro Paredes ni de Nahuel Molina, quienes deben cumplir sanciones de 10 y 7 compromisos respectivamente. A estas bajas se añade la salida definitiva de Nicolás Otamendi, quien concluyó su etapa en el representativo nacional al término del certamen ecuménico.

Ante este panorama, Cristian Romero emerge como la figura principal para asumir el liderazgo en la cancha y portar la cinta de capitán luego del alejamiento de Lionel Messi.

Respecto a la situación del ex capitán, la fecha FIFA no contaría con su citación tras completar 21 años de trayectoria con la camiseta albiceleste. Pese a que el choque frente a España no representaría su función de despedida formal, la dirigencia de la AFA pretende organizar un encuentro en territorio nacional para que el atacante reciba el reconocimiento del público.

En paralelo a la diagramación deportiva, la entidad rectora del fútbol argentino aguarda retomar las conversaciones con Scaloni para extender su contrato, el cual vence en diciembre, buscando ratificar su permanencia al frente del proyecto.