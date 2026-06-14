

El Mundial 2026 ya dejó varias sorpresas en sus primeros días de competencia: entre los resultados más llamativos aparecen la goleada de Estados Unidos sobre Paraguay, el histórico empate de Catar frente a Suiza y la victoria de Australia ante Turquía.

No solo en los resultados, sino también en las tribunas se dio una nota destacada, ya que sorprendió la cantidad de gente que asistió a los estadios a disfrutar de algunos partidos poco habituales para los seguidores del fútbol.

El golpazo de Estados Unidos que recibió Paraguay

La actuación más contundente fue la del conjunto estadounidense, que aplastó 4-1 a Paraguay en Los Ángeles para adueñarse del liderato del Grupo D. Un autogol de Damián Bobadilla abrió el camino a los siete minutos y luego Folarin Balogun marcó por duplicado.

Maurício Magalhães descontó para la "Albirroja", pero Giovanni Reyna selló la goleada en tiempo añadido. El equipo de Mauricio Pochettino dominó el partido de principio a fin y se posicionó como uno de los anfitriones más fuertes del torneo.

Qatar consiguió su primer punto en mundiales

En el Grupo B, Qatar consiguió un empate histórico ante Suiza. Breel Embolo adelantó a los europeos de penal, pero en el último suspiro Boualem Khoukhi conectó un cabezazo que terminó en autogol de Miro Muheim para el 1-1 definitivo. El resultado le permitió al seleccionado asiático sumar el primer punto mundialista de su historia.

En la madrugada, Australia dio un gran golpe

Australia también dio la nota al vencer 2-0 a Turquía con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe. Los Socceroos quedaron como escoltas de Estados Unidos y se perfilan como una de las revelaciones de la Copa del Mundo.

Gran aforo en dos partidos puntuales

Tanto en el triunfo 1 a 0 de Escocia a Haití, con 63.815 espectadores, y en el empate 1 a 1 de Qatar y Suiza, con un aforo de 67.966, fueron los dos encuentros que llamaron la atención por la cantidad de gente que fue a las tribunas siendo cuatro seleccionados históricamente pocos convocantes.



