Las sorpresivas declaraciones de Alexis Mac Allister tras ganar el Mundial

El Mundial de Qatar 2022 marcó personalmente y profesionalmente la vida de Alexis Mac Allister. El argentino formaba parte del plantel de Lionel Scaloni desde las eliminatorias, pero el titular en su puesto era Giovani Lo Celso, que debido a su lesión no pudo asistir al certamen intercontinental. En el primer encuentro, que fue la derrota 2 a 1 ante Arabia Saudita, ocupó el puesto el “Papu” Gómez. Sin embargo, luego del duelo con México, el volante de Brighton de Inglaterra estuvo en el once oficial y fue figura.

Durante una entrevista con Daily Mail, Mac Allister recordó el segundo gol ante Francia y explicó: "Al principio, sólo quería pasarle el balón a Messi y en ese momento vi el gran espacio detrás de Tchouameni y sentí que no me iba a seguir. Me puse en marcha y él no me siguió. En ese momento, supe que Di María estaba a mi izquierda porque pude ver que Kounde había estado con él y se sintió atraído por la pelota".

Publicidad

"Hay una imagen mía mirando al otro lado para ver a Di María. No pensé en disparar porque sabía que Di María estaba solo y que estaba en la posición perfecta para anotar. Lo único que sabía era que tenía que jugar esa pelota hacia adelante porque Koundé estaba cerca y luego Di María produjo ese increíble remate", continuó explicando el pampeano de 24 años, que fue clave para ese gol.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Por otro lado, Alexis Mac Allister no dudó en remarcar la importancia que tuvo Lionel Messi en la "Albiceleste": "En Argentina, estábamos muy agradecidos por él y orgullosos de él porque sabemos que somos campeones de la Copa del Mundo gracias a él. Si Messi jugara en la Premier League, sería el mejor, sin duda. ¿Sería demasiado duro para él? No me parece. Demostró que, en el Mundial, el torneo más duro del mundo, demostró lo bueno que es y lo importante que era para la Selección".

El antes y después que marcó el Mundial en la vida de Mac Allister

Para cerrar, el jugador argentino reveló su cambio profesional y personal luego de haber vivido el Mundial: "Ser parte de la selección de Argentina en Qatar y pelear por entrar al equipo me ayudó a ser mejor jugador y mejor ser humano. Me enseñó a ayudar a mis compañeros. Antes, cuando no estaba jugando, era como ‘no me importa’. Pero ahora he cambiado de opinión y sé que todo lo que hacemos como jugadores es por el equipo. Cuando digo ‘como ser humano’, me refiero a eso".