Dos equipos unidos por la amistad dejaron los afectos de lado por un rato para protagonizar uno de los enfrentamientos más parejos de UPD: Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE. Entre bromas, chicanas y promesas de "desconocerse" durante el juego, Nani y Pali, del equipo azul Yerba Brava, y Uni y Waddo, del equipo naranja Azúcar Moreno, demostraron que cuando comienza la competencia, el objetivo es uno solo: ganar.

Desde la presentación quedó claro que el vínculo entre ambas duplas iba mucho más allá del programa. Todas forman parte del mismo grupo de amigas, conocido como "Matecito", pero coincidieron en que, una vez encendidas las cámaras, la amistad quedaba afuera de la cancha. Esa rivalidad amistosa marcó el tono de un programa cargado de humor, respuestas inesperadas y momentos que hicieron reír tanto a los participantes como a los conductores.

El recorrido por las distintas materias mantuvo la incertidumbre durante todo el juego. Lengua, Historia, Ciencia, Matemática, Geografía, Deportes y Arte pusieron a prueba los conocimientos de ambos equipos, que alternaron aciertos y errores sin que ninguna pudiera sacar una diferencia definitiva.

Uno de los momentos más divertidos llegó con las preguntas de Matemática, donde las cuentas en vivo, las dudas y las bromas sobre haber repetido la materia generaron algunas de las escenas más comentadas del programa. Tampoco faltaron las respuestas impulsadas por la intuición, las discusiones antes de elegir una opción y las cargadas entre amigas cada vez que alguna contestación resultaba equivocada.

En el segundo bloque apareció el tradicional comodín, una herramienta que permite elegir la materia a responder en lugar de depender de la ruleta. Sin embargo, la estrategia no alcanzó para romper la paridad y el encuentro siguió tan equilibrado como desde el comienzo.

Las streamers de Matecito cambiaron la complicidad por la competencia. FOTO HUARPE.

Con el correr de las preguntas, el marcador reflejó exactamente lo que sucedía en el estudio: ninguna de las dos parejas lograba despegarse. Cada respuesta correcta era respondida por un nuevo acierto del rival, mientras que los errores mantenían abierta la posibilidad de cambiar la historia en cualquier momento.

Así, el juego llegó empatado al cierre y debió resolverse mediante una pregunta de aproximación, una instancia especial en la que ambos equipos escribieron una respuesta numérica y el triunfo quedó para quienes más se acercaran al valor correcto. Recién allí, después de un duelo marcado por la igualdad, Yerba Brava, integrado por Nani y Pali, consiguió imponerse sobre Azúcar Moreno, conformado por Uni y Waddo, para quedarse con la victoria.

Sobre UPD

UPD: Unidos por el Desafío es una producción de Grupo Huarpe que reúne a estudiantes y egresados de San Juan en una competencia de conocimientos basada en contenidos educativos. Con el acompañamiento del Ministerio de Educación de San Juan, el programa cuenta con declaración de interés educativo y el respaldo de diversas instituciones y empresas. Además de fomentar el aprendizaje de una manera entretenida, los participantes compiten por importantes premios, entre ellos el viaje a Bariloche junto a Travel Rock, consolidando una propuesta que combina educación, entretenimiento y trabajo en equipo.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV, canal 19.2 de la TDA, y mediante las plataformas digitales de GRUPO HUARPE. La conducción está a cargo de Mari Leiva y Lito García.