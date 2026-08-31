Las tapas del mundo reflejaron la despedida de Messi de la Selección Argentina

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo sacudió al fútbol nacional. La decisión del capitán albiceleste tuvo repercusión inmediata en distintos países y las principales tapas deportivas del mundo reflejaron el impacto por el final de una de las carreras más extraordinarias de la historia.

“Ahora sí, punto final” y “Messi deja Argentina” fueron algunas de las frases elegidas por los medios internacionales para resumir una noticia que rápidamente recorrió el planeta: la despedida definitiva de Messi de la camiseta albiceleste.

Las tapas de un adiós histórico

La noticia ocupó un lugar central en los medios deportivos internacionales, que destacaron la dimensión de una decisión esperada por el paso del tiempo, pero difícil de imaginar para millones de hinchas.

Después de más de dos décadas vinculado a la Selección, Messi puso punto final a una etapa que dejó goles, récords, derrotas, regresos y algunos de los títulos más importantes de la historia reciente del fútbol argentino.

La repercusión en las tapas reflejó la trascendencia mundial de un jugador que no solo marcó una época en Argentina, sino que se convirtió en una de las grandes figuras de la historia del deporte.

“Messi deja Argentina”

La frase elegida por uno de los medios internacionales sintetizó el sentimiento que atravesó las primeras horas posteriores al anuncio. Más allá de que Messi continuará ligado al fútbol desde su carrera en clubes, su salida de la Selección representa el final de una historia que comenzó hace más de 20 años.

El capitán cerró su ciclo luego de haber llevado a la Albiceleste a la cima mundial y de haber conquistado algunos de los títulos que durante años parecían esquivos.

El Mundial de Qatar 2022, las Copas América y los demás logros obtenidos con la camiseta argentina terminaron por consolidar una relación con los hinchas que atravesó momentos de críticas y cuestionamientos antes de convertirse en una historia de reconocimiento y admiración.

El final de una era

El retiro generó tristeza y nostalgia entre los fanáticos, pero también una enorme cantidad de mensajes de agradecimiento. La propia Selección Argentina publicó un emotivo homenaje para su capitán y le agradeció por todo lo que entregó durante su ciclo con el equipo nacional.

Para el fútbol mundial, el anuncio representa el cierre de una etapa difícil de repetir. La imagen de Messi con la camiseta argentina quedó asociada a algunas de las mayores alegrías deportivas del país y a una generación que volvió a celebrar títulos después de años de espera.

Las tapas de los diarios del mundo reflejaron esa sensación. Más allá de los diferentes idiomas, el mensaje fue similar: una leyenda del fútbol internacional cerró su historia con la Selección Argentina. Ahora, la frase que eligieron algunos medios resume el sentimiento de millones de hinchas: “Ahora sí, punto final”.