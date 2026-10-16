Las tóxicas condiciones que Icardi le puso a la China Suárez para dejarla trabajar

Mauro Icardi y la China Suárez viajaron a Miami junto a los tres hijos de la actriz para disfrutar de unos días de descanso. Aunque Nora Colosimo contó que sus nietas creían que su padre iba a Disney, trascendió que el futbolista viajó por reuniones laborales. La periodista Naiara Vecchio reveló que él mantuvo una junta clave con el productor Rodolfo Lamboglia para concretar un proyecto cinematográfico a favor de su pareja.

Durante este encuentro, Mauro Icardi se reunió con el hombre que trabajó previamente con la China Suárez en contenidos para Disney + y en la película El Duelo. Cabe recordar que a Lamboglia se lo vinculó sentimentalmente con la actriz en el pasado e incluso existieron rumores de casamiento. Sin embargo, la reunión actual tuvo un fin estrictamente comercial y enfocado en la carrera actoral de la joven.

“Mauro le ofreció 50000 dólares para asociarse y producirle una película a La China, donde no quiere que se bese ni haga desnudos con galanes”, aseguró Naiara Vecchio sobre las tóxicas condiciones impuestas. La actriz ya había admitido que el futbolista es celoso y prefiere evitar ese tipo de escenas. Desde que iniciaron su relación, ella no volvió a filmar nuevos proyectos y solo estrenó producciones grabadas con anterioridad.

En su momento se especuló con que la China Suárez trabajaría en ficciones de Turquía y que lanzaría su marca de skin care, pero ninguno de estos planes se concretó. Recientemente ella destacó su tiempo libre luego de épocas de intensa actividad, por lo que este movimiento generó gran sorpresa. Mientras se pensaba que las reuniones de Mauro Icardi en Miami definirían su futuro futbolístico, su nuevo rol como mánager y productor de su novia cambió el panorama por completo.