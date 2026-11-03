Las trabajadoras sexuales de San Juan se sumaron este martes 3 de noviembre a un paro nacional convocado por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), en reclamo de justicia por cuatro asesinatos de compañeras ocurridos en diferentes puntos del país. La medida tendrá su expresión provincial a las 20, con una concentración en la Plaza Di Stefano, detrás de la Terminal de Ómnibus, donde se realizará un encendido de velas y actividades de concientización.

La convocatoria fue confirmada por Mariana Castro Cánovas, referente de Ammar en San Juan, quien explicó que la protesta busca visibilizar la violencia que atraviesan las trabajadoras sexuales y reclamar mayores garantías de seguridad. También cuestionó la falta de acompañamiento del Estado nacional frente a los ataques denunciados por la organización.

Los casos que motivaron la medida incluyen los asesinatos de Débora Bordón y Bárbara Aragón, en Rosario; Daniela Villalba, en Córdoba; y Tatiana Fernández, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la organización consideran que estos hechos exponen las condiciones de vulnerabilidad en las que muchas mujeres ejercen la actividad.

En San Juan, la concentración contará con la participación de trabajadoras sexuales, organizaciones feministas y personas que deseen acompañar el reclamo. Durante la jornada se realizará una charla para visibilizar la problemática y recordar a las víctimas.

Cómo será el paro de trabajadoras sexuales en San Juan

A diferencia de una medida de fuerza tradicional, la suspensión de actividades será voluntaria. Castro Cánovas explicó que algunas integrantes del sector decidieron no trabajar durante este martes, mientras que otras continuarán con sus actividades habituales.

La referente también destacó que la situación de seguridad en San Juan presenta diferencias respecto de otras provincias. Según explicó a medios locales, la organización mantiene una relación de acompañamiento con el Ministerio de Seguridad provincial y la Policía realiza controles para prevenir robos y agresiones contra las trabajadoras.

Sin embargo, sostuvo que a nivel nacional persisten situaciones de violencia y falta de protección. Por este motivo, Ammar impulsa acciones en distintas provincias para exigir respuestas y visibilizar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo sexual.

La movilización también busca generar conciencia sobre la discriminación y las dificultades que enfrentan las mujeres que ejercen esta actividad, especialmente aquellas que no cuentan con otras alternativas de ingresos.

Advierten una caída del 90% en la demanda en San Juan

Además del reclamo por los femicidios, desde Ammar San Juan describieron una situación económica compleja para las trabajadoras sexuales. Según estimaciones de la organización, desde 2024 se produjo una caída de hasta el 90% en la cantidad de clientes.

Castro Cánovas señaló que, durante los relevamientos nocturnos, identifican un promedio de 50 trabajadoras que se distribuyen en distintos horarios dentro de la zona de actividad. También advirtió que algunas mujeres regresaron al trabajo sexual después de varios años debido a las dificultades económicas.

La referente explicó que entre las trabajadoras hay mujeres de diferentes edades, incluidas jóvenes que buscan complementar sus ingresos y madres que necesitan afrontar los gastos de sus familias. Ante la disminución de la actividad presencial, algunas comenzaron a comercializar contenido mediante plataformas digitales.

Estas cifras corresponden a estimaciones del sindicato y no representan estadísticas oficiales sobre la totalidad del trabajo sexual en la provincia.

Mientras tanto, la organización convocó a participar de la concentración de este martes a las 20 en Plaza Di Stefano. El encuentro tendrá como objetivo recordar a las víctimas, reclamar justicia y visibilizar las condiciones de seguridad de las trabajadoras sexuales en Argentina.