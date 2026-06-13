Las tres dudas de Scaloni para el equipo que debutará en el Mundial

La planificación de la Selección Argentina sufrió un imprevisto importante a pocos días del estreno en el Mundial. La baja de Nicolás Tagliafico alteró el esquema defensivo que Lionel Scaloni proyectaba para enfrentar a Argelia. Con cuatro entrenamientos por delante, el cuerpo técnico evalúa cómo cubrir el lateral izquierdo y quién acompañará a Cristian Romero en la zaga central.

La recuperación de Romero le asegura un lugar como titular, pero su ladero aún no está confirmado. Si Nicolás Otamendi ingresa al once inicial, existe la posibilidad de que Lisandro Martínez se desplace hacia la banda izquierda. Por el contrario, si Martínez permanece como central, Facundo Medina aparece como la alternativa para ocupar el puesto de marcador de punta.

Sobre esta competencia interna en la defensa, el entrenador fue muy directo al explicar su postura. El director técnico aseguró que "Lo único que puedo hacer yo es meter la pata y eso es lo que voy a hacer, porque va a jugar uno de los dos. Si Cuti responde, seguramente, y eso es lo que haga cuando tome la decisión. Ya se los dije a ellos. Lo único que voy a hacer como entrenador es meter la pata porque hay un montón que merecen jugar pero solo lo hacen 11, hay cinco cambios y merecerían jugar todos".

En la zona media el panorama es mucho más claro para el equipo nacional. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada asoman como los encargados de la creación de juego, manteniendo la base que se consolidó durante las eliminatorias. Sin embargo, la incertidumbre reaparece al observar el frente de ataque.

La disputa por ser el referente de área se mantiene entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El delantero del Inter llega con rodaje y un gol reciente frente a Honduras, mientras que el atacante del Manchester City arrastra una molestia en el tobillo que le impidió participar en los últimos amistosos.

Scaloni comparó esta paridad con la situación de los defensores y manifestó que "Es como el caso de Lautaro o Julián. Es un continuo toma de decisiones y tratar de dar en la tecla. No tengo claro quién va a jugar. Incluso si Cuti no está para el inicio podrían jugar los dos, pero no lo tengo claro".

El debut en el Kansas City Stadium marcará el inicio de la competencia oficial, con una formación que podría incluir a Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Romero, Otamendi o Martínez, Medina o Martínez, De Paul, Fernández, Mac Allister, Almada, Lionel Messi y la duda final entre Álvarez o Martínez.