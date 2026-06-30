Las tres dudas de Scaloni para enfrentar a Cabo Verde por el Mundial

La selección argentina inicia una nueva semana de trabajo con la mira en el cruce de 16avos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde. Luego de obtener el primer lugar del Grupo J con nueve puntos, el entrenador debe definir la formación que saldrá a la cancha el próximo viernes. Existen tres posiciones donde todavía no hay certezas absolutas para el cuerpo técnico.

En la zona defensiva, la atención se centra en Cristian Romero. El defensor padeció un fuerte impacto en su rodilla derecha durante el encuentro ante Austria y fue preservado en el último compromiso frente a los asiáticos. Aunque la zona presentó inflamación, los estudios descartaron una lesión de gravedad. Durante la jornada del lunes, el jugador realizó las tareas a la par de sus compañeros, lo cual representa un indicio positivo. En caso de que el cuerpo técnico decida cuidarlo nuevamente, Nicolás Otamendi será el compañero de zaga de Lisandro Martínez.

Con respecto al ataque, Lionel Messi retomará su lugar en el equipo titular tras haber iniciado como suplente el último sábado. La duda principal reside en quién será su acompañante en la delantera. La planificación inicial de Lionel Scaloni contemplaba a Julián Álvarez como la referencia para las etapas de eliminación directa. Sin embargo, el atacante llegó a la concentración con una molestia en el tobillo y Lautaro Martínez aprovechó su oportunidad al convertir un tanto frente a Jordania.

Finalmente, el lateral izquierdo parece tener una resolución encaminada. Facundo Medina cumplió con un rendimiento destacado en los primeros dos partidos ante la ausencia de Nicolás Tagliafico por un desgarro. Tras haber regresado y completado los 90 minutos en el cierre de la fase de grupos, el futbolista del Olympique de Lyon recuperaría su puesto de manera definitiva para enfrentar al conjunto africano el viernes.