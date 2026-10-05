Octubre es uno de los meses ideales para comenzar una huerta en casa, ya que el aumento de las temperaturas y la mayor cantidad de horas de luz favorecen el desarrollo de diferentes cultivos. Entre las opciones recomendadas para esta época se destacan tres verduras de crecimiento relativamente rápido: el rabanito, el zapallito y el pepino, que permiten obtener cosechas durante la primavera y el verano.

Según los calendarios de siembra del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), estas hortalizas pueden cultivarse durante octubre, aunque los tiempos de crecimiento dependen de las condiciones climáticas, la calidad del suelo, el riego y la variedad elegida. Además, algunas se adaptan a macetas, mientras que otras necesitan mayor espacio para desarrollarse.

Las tres verduras que se pueden sembrar en octubre

El rabanito es una de las alternativas más rápidas para quienes buscan obtener resultados en poco tiempo. Su ciclo de crecimiento suele ser de entre 25 y 35 días, por lo que es posible cosecharlo aproximadamente un mes después de la siembra. Se desarrolla mejor en suelos sueltos, con buen drenaje y humedad constante, y puede cultivarse en macetas de al menos 15 centímetros de profundidad.

Por su parte, el zapallito es una opción para quienes disponen de un jardín o un espacio amplio. Su primera cosecha puede comenzar entre los 45 y 60 días posteriores a la siembra, dependiendo de la variedad y de las condiciones ambientales. Esta planta necesita varias horas de luz solar, riegos regulares y suficiente espacio para extender sus hojas.

El pepino completa la lista de verduras recomendadas para octubre. Su desarrollo requiere temperaturas cálidas, buena exposición al sol y un suelo fértil. Generalmente, los primeros frutos pueden cosecharse entre los 50 y 70 días después de la siembra. Además, puede cultivarse con tutores para aprovechar mejor el espacio disponible.

Cómo cuidar la huerta durante la primavera

Para conseguir una buena cosecha, es importante prestar atención a las condiciones en las que se desarrollan las plantas. Uno de los aspectos fundamentales es elegir un lugar que reciba suficiente luz natural, especialmente en el caso del zapallito y el pepino.

También es recomendable utilizar tierra enriquecida con materia orgánica y mantener un riego regular, evitando tanto la sequedad excesiva como los encharcamientos que pueden perjudicar las raíces.

En San Juan, donde las temperaturas pueden aumentar considerablemente durante la primavera, es conveniente controlar la humedad del suelo y evitar los riegos durante las horas de mayor calor. También hay que proteger los cultivos de los vientos intensos y de las posibles heladas tardías.

Con estos cuidados, es posible aprovechar octubre para comenzar una huerta doméstica y obtener verduras frescas durante los meses siguientes, incluso sin contar con demasiada experiencia en jardinería.