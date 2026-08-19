Las Trillizas de Oro atraviesan un nuevo momento de felicidad familiar con la llegada de Enzo, el nieto número 22 de la familia. María Eugenia Fernández Rousse se convirtió en abuela por sexta vez y compartió la alegría junto a sus hermanas, María Laura y María Emilia.

La presentación del recién nacido se produjo a través de las redes sociales, donde las hermanas publicaron un tierno video para darle la bienvenida. La llegada de Enzo volvió a mostrar una de las facetas más conocidas de las artistas: la importancia que tiene para ellas la numerosa familia que construyeron con el paso de los años.

En las imágenes se pudo observar al pequeño mientras recibía todo el cariño de su familia. Las Trillizas acompañaron la publicación con palabras cargadas de emoción y buenos deseos para esta nueva etapa.

“Lo que te vas a divertir”, fue una de las frases elegidas para recibir a Enzo y hacer referencia a la gran cantidad de primos con los que crecerá y compartirá momentos.

Una familia que no para de crecer

Con el nacimiento de Enzo, María Eugenia sumó su sexto nieto, mientras que entre las tres hermanas ya contabilizan 22. La llegada del bebé se convirtió rápidamente en motivo de celebración para todo el clan Fernández Rousse.

Las Trillizas de Oro suelen compartir en sus redes sociales distintos momentos de su intimidad familiar, desde cumpleaños y reuniones hasta nacimientos y celebraciones especiales. Esta vez, la protagonista fue la llegada del integrante número 22 de la nueva generación.

El video generó numerosas muestras de cariño entre sus seguidores, quienes acompañaron la felicidad de las hermanas ante el nacimiento y la presentación pública de Enzo.