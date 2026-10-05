Las Tumanas se prepara para recibir por primera vez una nueva edición de FestiTrepe, el encuentro deportivo que reúne escalada, slackline y acrobacias aéreas en plena naturaleza. La propuesta se desarrollará del 16 al 18 de octubre en el Complejo Las Tumanas Extremo, en Valle Fértil, y estará abierta tanto a deportistas con experiencia como a quienes quieran acercarse por primera vez a estas disciplinas.

Esta será la tercera edición del evento, que en sus dos encuentros anteriores tuvo como escenario San Agustín. En 2026, la actividad cambia de sede y desembarca en Las Tumanas de la mano de Las Tumanas Extremo y Club Serrano, con la participación de Nenux, Adarlo Climb, Slackline San Juan y Circo Bienvenir.

Uno de los principales objetivos de esta edición es ampliar la convocatoria y acercar las disciplinas de montaña a personas que nunca las practicaron. Por eso, no será necesario contar con experiencia previa en escalada, slackline o acrobacias para participar.

La propuesta contempla talleres de iniciación y espacios especialmente preparados para que quienes se acerquen puedan aprender, probar y tener un primer contacto con cada actividad en un entorno seguro.

Además del aspecto deportivo, FestiTrepe busca fortalecer el turismo activo en Valle Fértil y acompañar el desarrollo de nuevos sectores destinados a la práctica de escalada y slackline. También apunta a consolidar el trabajo de Club Serrano Valle Fértil, sumar nuevos integrantes y generar recursos para continuar impulsando iniciativas vinculadas con estas disciplinas en el departamento.

Cuánto cuesta participar

La inscripción para los tres días tiene un valor de $35.000. El pase incluye la remera oficial del encuentro, un número para participar del sorteo, acceso a todos los talleres, seguro de Accidentes Personales y alojamiento en la zona de acampe durante las tres jornadas.

También contempla los topos de los sectores de escalada, información sobre los espacios disponibles y recomendaciones para el uso responsable y seguro de cada sector.

La inscripción anticipada puede realizarse mediante el formulario disponible en el enlace de la biografía de Instagram de Club Serrano.

Quienes no quieran participar de las actividades deportivas, pero sí acompañar el encuentro, podrán ingresar como espectadores abonando una entrada por jornada.

Más que deporte

La agenda también tendrá propuestas por fuera de la competencia y la práctica deportiva. Habrá momentos artísticos, espacios de descanso y actividades pensadas para disfrutar del atardecer en Las Tumanas.

De esta manera, FestiTrepe 2026 buscará combinar deporte, aventura, naturaleza y turismo en una experiencia abierta a todo público.

La llegada del encuentro a Las Tumanas marca además una nueva etapa para el evento, que en su tercera edición suma un nuevo escenario y refuerza su propuesta de acercar los deportes de montaña a más personas.