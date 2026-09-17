Las últimas palabras de la cronista de Telemundo antes del accidente en helicóptero

“Reportando aquí, desde el helicóptero, yo soy Eliana Moreno. Telemundo 52”. Esas fueron las últimas palabras que la cronista de Telemundo 52 pronunció al aire antes de que el helicóptero desde el que realizaba una cobertura se precipitara en Los Ángeles.

Moreno se encontraba junto al piloto George Marciniw a bordo del NewsChopper4 para cubrir un choque entre un SUV y un colectivo en la zona de Chatsworth. Minutos después de realizar la transmisión, la aeronave comenzó a perder altura y a presentar movimientos bruscos antes de que se interrumpiera la señal.

El helicóptero terminó estrellándose a unos 2,4 kilómetros del lugar donde había ocurrido el accidente de tránsito. Moreno y Marciniw murieron como consecuencia de la caída.

La transmisión que terminó en tragedia

Las imágenes registradas por las propias cámaras de la aeronave permitieron observar los últimos segundos de la transmisión. En el video se advierte cómo el helicóptero comienza a perder altitud y a temblar hasta que finalmente se corta la señal.

Más de 50 bomberos participaron del operativo desplegado después del impacto. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar encontraron el helicóptero severamente destruido y un incendio que también afectaba a varios vehículos y contenedores.

Quién era Eliana Moreno

Moreno trabajaba como reportera aérea para Telemundo 52 y NBC4 y era una de las periodistas encargadas de realizar coberturas desde helicópteros en Los Ángeles.

Sus compañeros la despidieron con mensajes de profundo pesar y destacaron su experiencia para cubrir distintos acontecimientos, desde persecuciones policiales hasta incendios forestales. También resaltaron que podía realizar sus coberturas tanto en inglés como en español.

Marciniw, por su parte, era un piloto con una extensa trayectoria en la zona. Sus colegas señalaron que era conocido y respetado dentro de la industria y que solía compartir turnos con Moreno, especialmente durante las coberturas nocturnas.

La investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA), organismos que deberán determinar las causas del accidente.