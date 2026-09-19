Las únicas familiares que visitaron a Mirtha Legrand durante su internación

Mirtha Legrand volvió a ser ingresada al Sanatorio Mater Dei apenas 5 días después de haber recibido el alta de su internación previa. A causa de una recaída en su estado de salud, la diva se encuentra en la sala de terapia intensiva.

De acuerdo con el último reporte emitido por el centro de salud, padece un cuadro de neumopatía. Para brindarle mayor privacidad y tranquilidad, el equipo profesional decidió alojarla en una habitación aislada.

Durante las últimas horas se conocieron detalles sobre la permanencia de la presentadora en la institución deportiva médica. En LN+ señalaron que "Ayer vinieron Marcela Tinyare y Juanita Viale a verla. Ella ahora está en una sala de terapia intensiva pero solamente para que se quede tranquila, que no se hiperventile, ni pase ningúna preocupación, acorde a su cuadro de salud".

Asimismo, explicaron que el trasfondo de las medidas adoptadas responde a una cuestión lógica "para que no empeore". La evolución de la paciente se monitorea jornada a jornada y la previsión indica que permanecerá en el hospital durante el sábado y el domingo.

Respecto del cronograma institucional, el movilero desplegado en el ingreso al establecimiento indicó que "Va a pasar seguramente todo el fin de semana aquí en el Mater Dei, pero reitero, para que obviamente mejore su cuadro de salud, y el lunes tener un parte con novedades".

El acontecimiento provocó inquietud en el ámbito del espectáculo, espacio donde la figura ocupa un lugar preponderante para distintas generaciones. A sus 99 años, los episodios vinculados con su organismo son seguidos en detalle por la audiencia y por sus compañeros de rubro, quienes manifestaron muestras de afecto y deseos de mejoría.

El panorama dependerá del comportamiento clínico durante el periodo venidero, aspecto determinante para definir el tratamiento a seguir. Sus allegados más cercanos permanecen junto a ella en el lugar para brindarle contención, a la expectativa de una evolución favorable.