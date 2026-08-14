El Consejo de Ciencias Económicas de San Juan realizó este viernes la tercera edición de su feria educativa, una iniciativa que reúne a universidades de la provincia que ofrecen carreras vinculadas a las Ciencias Económicas y que busca acercar a los estudiantes secundarios a la vida universitaria y profesional.

Fernanda Ortega, integrante de la Comisión de Enlace, explicó a DIARIO HUARPE que la actividad reúne a la Universidad de Congreso, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad Siglo XXI, con sus distintas propuestas académicas relacionadas con las Ciencias Económicas.

La jornada se desarrolló desde las 10 hasta las 17, con ciclos de charlas, espacios recreativos y stands en los que las instituciones educativas presentaron sus alternativas para quienes estén pensando en continuar sus estudios después de la secundaria.

Una propuesta para elegir qué estudiar

Ortega señaló que desde la Comisión de Enlace también se vienen realizando distintos ciclos de charlas destinados a estudiantes del nivel medio, con el objetivo de acompañarlos en una decisión que consideran fundamental: elegir el camino hacia la vida universitaria.

En esta tercera feria participaron durante la mañana tres colegios y alrededor de 60 estudiantes. La convocatoria, sin embargo, busca ser más amplia y alcanzar a jóvenes de distintas escuelas secundarias de la provincia.

“La idea es que sea transversal a todas las escuelas secundarias, no tan solo las que tienen modalidad en Ciencias Económicas”, explicó Ortega, quien adelantó que el objetivo es continuar con una cuarta edición el próximo año y lograr que se sumen más establecimientos.

Las nuevas oportunidades profesionales

Andrea Pérez, gerenta del Consejo, destacó la importancia de generar este tipo de encuentros para que los jóvenes puedan conocer qué habilidades pueden desarrollar como profesionales de las Ciencias Económicas, cuáles son sus incumbencias y qué opciones ofrece actualmente el mercado laboral.

Según explicó, el objetivo no es mostrar únicamente el próximo paso de los estudiantes, que es la universidad, sino también acercarlos a lo que será posteriormente su carrera profesional.

Entre las principales inquietudes de los jóvenes aparece también el impacto de las nuevas tecnologías. Por eso, una de las charlas estuvo destinada a explicar las incumbencias profesionales, desmitificar ideas sobre las carreras y analizar cómo la inteligencia artificial está modificando el trabajo.

Pérez remarcó que el perfil profesional de las Ciencias Económicas ya no está centrado solamente en la carga de datos, sino que avanza hacia un rol de asesoramiento y toma de decisiones, en el que las nuevas herramientas tecnológicas pueden convertirse en aliadas para desarrollar esas tareas.

La propuesta también incluyó un espacio de juegos y distensión para los estudiantes, además de sectores donde cada universidad pudo presentar su oferta académica y las alternativas disponibles para continuar los estudios.