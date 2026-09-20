A un día de la llegada de la primavera, las flores amarillas volvieron a convertirse en protagonistas en San Juan. Floristas consultados por DIARIO HUARPE aseguraron que durante el sábado hubo un fuerte movimiento de clientes, mientras que este domingo las ventas comenzaron con un ritmo más tranquilo por el viento Zonda. La mayor expectativa está puesta ahora en este lunes 21 de septiembre.

Durante una recorrida por distintos puestos, este medio constató que los comerciantes se prepararon con rosas, girasoles, fresias, marimoñas y ramos personalizados para responder a una demanda que volvió a crecer en la previa de la primavera.

En San Juan, las opciones parten desde los $5.000 y llegan hasta los $60.000. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Melisa Altamirano, de Floreria del Valle, un puesto ubicado en inmediaciones de Mendoza y Rivadavia, contó que este domingo el movimiento era más tranquilo en comparación con el sábado. Sin embargo, señaló que las flores amarillas continúan entre las opciones más buscadas y que esperan una nueva llegada de clientes durante el lunes.

En la misma línea, Federico Ontiveros, de un puesto ubicado en España e Ignacio, explicó a este medio que el sábado “se movió mucho”, mientras que este domingo la actividad era más tranquila. Su puesto funciona de 9 a 14 y luego de 18 a 1.30, y la expectativa también está puesta en este lunes, cuando esperan un mayor movimiento por la llegada de la primavera.

Los floristas esperan un mayor movimiento durante este lunes 21 de septiembre. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Ambos vendedores coincidieron en que el sábado funcionó como una fuerte antesala del 21 de septiembre. Aunque este domingo la demanda bajó, el sector se prepara para una nueva jornada intensa, con las flores amarillas nuevamente como protagonistas.

Cuánto cuestan las flores amarillas

En cuanto a los precios, las opciones individuales parten desde los $5.000, mientras que un ramo armado puede conseguirse desde los $10.000. Los girasoles y las fresias comienzan en $15.000, las rosas amarillas rondan los $20.000 y las marimoñas también se ofrecen desde ese valor.

Los ramos personalizados pueden alcanzar los $40.000, mientras que entre las alternativas más costosas aparecen las rosas eternas, con arreglos que llegan hasta los $60.000.