Las ventas minoristas bajaron 3,5% durante enero, según CAME

Las ventas minoristas durante enero cayeron 3,5% respecto a igual mes del año pasado, aunque se esperan buenas perspectivas para los próximos meses, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)



La entidad dio a conocer a través de un comunicado de prensa, su informe mensual en el que destacó que, medidas en cantidades, las ventas minoristas bajaron 4,1% en los comercios físicos y subieron 1,8% en la modalidad online.



“Aunque solo un 28,8% de los comercios relevados percibe que el clima de consumo mejoró, un 86,1% espera que las ventas mejoren en los próximos tres meses”, agregó el comunicado.



CAME realizó su medición en base a 1100 comercios de todo el país relevados entre el miércoles 29 de enero y el sábado 1 de febrero por un equipo de 27 encuestadores localizados en todas las capitales del país, Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.



Las ventas en locales al público declinaron 4,1% anual y en la modalidad online subieron 1,8% anual. Hace tiempo que las ventas por internet vienen en curva ascendente, captando especialmente la compra de los segmentos más jóvenes.



El consumo de enero se vio favorecido por los ingresos adicionales que se inyectaron en la economía, donde según una encuesta online realizada por CAME entre 2.493 individuos, el 34,4% lo destinó o destinará a consumo corriente. Aun así, las ventas no lograron repuntar, si bien se se evitó una caída mayor.