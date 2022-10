Según un informe de la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME), en septiembre, las ventas Pymes minoristas cayeron un 5.7% en San Juan, mientras que a nivel nacional cayeron un 3,5%. Es decir, que en la provincia cayeron casi el doble comprando con el resto del país. El departamento más afectado en todo el territorio es Capital, ya que sigue sin poder recuperarse del golpe de la pandemia.

Mientras que la caída de ventas minoristas en septiembre a nivel nacional fueron del 3,5%, la provincia casi le dobló el porcentaje y llegó al 5,7%. En este sentido, el lugar donde se vio mayor intensificación de esta tendencia es en Capital, con un 6.3%. Este departamento aún no logra recuperar los valores de antes de la pandemia.

Debido a esta situación, desde la Federación Económica y CAME San Juan proponen que tanto como en el sector privado y público se realice una fuerte campaña para el mes de octubre, haciendo provecho del día de la madre y los feriados turísticos y de esta forma intensificar las ventas.

"Septiembre y noviembre son los meses más flojos del calendario comercial, este año no fue la excepción y dónde la caída se intensificó fue en Capital, que todavía no recupera los valores de antes de la pandemia y que necesita rápidamente empezar con las políticas de Centros comerciales a Cielo Abierto", comentó Marcelo Vargas, delegado de CAME SAN JUAN.