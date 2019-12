Las ventas navideñas cayeron en Mar del Plata más de 12%

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Las ventas navideñas en los comercios minoristas registraron en Mar del Plata una sensible baja de 12,5% respecto de igual período del año pasado, con un ticket promedio de $850 por compra, según un informe elaborado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) local.



De esta forma, las ventas registradas en la Ciudad Feliz se ubicaron sensiblemente por debajo del promedio nacional medido por CAME, que marcó este año una caída promedio de 3%.



Según el informe de la UCIP, la gente financió todo lo que pudo en cuotas, tomando preponderancia el pago hasta en 3 y 6, mientras que el efectivo tomó protagonismo solo en los casos de ofertas con grandes descuentos.



A pesar de la sensible baja en las ventas, más del 70% de los comerciantes relevados para la realización del informe dijo que se verificó una "desaceleración" en la caída y que confían en que la temporada estival 2020 sea "mejor" que la de 2019.