PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Deportes > Tenis

Las WTA Finals tendrán nueva sede y llegarán a Charlotte desde 2026

El torneo femenino de cierre de temporada cambiará de sede y tendrá a Charlotte como nuevo escenario.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Charlotte será la nueva sede de las WTA Finals, en una ciudad que volverá a recibir un evento profesional de tenis.

Las WTA Finals volverán a cambiar de sede y Charlotte será la ciudad que recibirá el evento. La elección representa además el regreso del tenis profesional a esa ciudad después de varias décadas.

El torneo reúne a las mejores jugadoras de la temporada y constituye uno de los eventos principales del calendario femenino. La nueva sede marcará una nueva etapa para la competencia.

Un regreso histórico

Charlotte no recibe un evento profesional de tenis desde 1977, por lo que las WTA Finals significarán el regreso de una competencia de ese nivel a la ciudad. El cambio de escenario forma parte de las novedades anunciadas para el torneo.

La ciudad estadounidense tendrá así nuevamente protagonismo dentro del circuito profesional femenino. El certamen reunirá a las protagonistas de la temporada en su definición anual.

Cambio de escenario

La modificación de sede se suma a los distintos cambios que atravesaron las WTA Finals en los últimos años. Charlotte se prepara para recibir una competencia internacional de primer nivel.

El evento permitirá además recuperar una tradición vinculada con el tenis profesional en la ciudad. La última presencia de un torneo profesional allí se remonta a 1977.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD