Las WTA Finals volverán a cambiar de sede y Charlotte será la ciudad que recibirá el evento. La elección representa además el regreso del tenis profesional a esa ciudad después de varias décadas.

El torneo reúne a las mejores jugadoras de la temporada y constituye uno de los eventos principales del calendario femenino. La nueva sede marcará una nueva etapa para la competencia.

Un regreso histórico

Charlotte no recibe un evento profesional de tenis desde 1977, por lo que las WTA Finals significarán el regreso de una competencia de ese nivel a la ciudad. El cambio de escenario forma parte de las novedades anunciadas para el torneo.

La ciudad estadounidense tendrá así nuevamente protagonismo dentro del circuito profesional femenino. El certamen reunirá a las protagonistas de la temporada en su definición anual.

Cambio de escenario

La modificación de sede se suma a los distintos cambios que atravesaron las WTA Finals en los últimos años. Charlotte se prepara para recibir una competencia internacional de primer nivel.

El evento permitirá además recuperar una tradición vinculada con el tenis profesional en la ciudad. La última presencia de un torneo profesional allí se remonta a 1977.