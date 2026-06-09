La Selección Argentina define al jugador que completará su lista de 26 integrantes tras la baja de Leonardo Balerdi. El defensor sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna derecha y quedó fuera del torneo. El director técnico Lionel Scaloni explicó que no citará a otro marcador central porque considera que el puesto está cubierto con Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

Respecto a la definición del nuevo convocado, el entrenador manifestó que "no lo voy a decir inmediatamente después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles, quien decidamos, va a estar con nosotros. En la posición del flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea en base a cómo terminen. Mañana decidiremos, pero no pasa del miércoles".

Los candidatos que integraban la prelista de 55 futbolistas y pelean por el lugar son Emiliano Buendía, Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Máximo Perrone y Guido Rodríguez. Rodríguez, quien fue campeón mundial y ganó dos veces la Copa América, aparece como una opción para el mediocampo defensivo ante la situación de Leandro Paredes. Sobre el volante del equipo nacional, Scaloni indicó que se sumará al grupo tras el desgarro sufrido contra la Universidad Católica.

Por su parte, Buendía llega tras marcar 11 goles en 54 partidos con el Aston Villa y Perrone destaca como figura en el Como de la Serie A. La jornada también trajo tranquilidad sobre Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, quienes ya cuentan con el alta médica tras sus lesiones.

En su contacto con la prensa, el técnico también se refirió a las versiones sobre Lionel Messi. Scaloni aclaró que sus palabras fueron tergiversadas por un medio extranjero y aseguró que "quiero que juegue", mientras que sobre el manejo de la información admitió que "me jodió". El nombre definitivo se anunciará antes del partido amistoso frente a Islandia.