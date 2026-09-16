La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles los nominados a la 27ª edición de los Latin Grammy y la música argentina tendrá una importante presencia en distintas categorías. Entre los nombres destacados aparecen CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J, Fito Páez y Dillom.

CA7RIEL & Paco Amoroso, entre los más nominados

CA7RIEL & Paco Amoroso se ubicaron entre los artistas con mayor cantidad de nominaciones de esta edición, con siete candidaturas. El dúo compite en categorías principales como Grabación del Año por “Ha Ha” y Álbum del Año por Free Spirits.

Además, aparece en Canción del Año por “Hasta Jesús tuvo un mal día”, junto a Sting, y también recibió nominaciones en categorías vinculadas con la música electrónica y urbana.

Milo J también fue reconocido en las categorías principales. El artista argentino recibió cinco nominaciones, entre ellas Álbum del Año por La vida era más corta y Grabación del Año por “Niño”.

También compite en Canción del Año por “Solifican12” y en Mejor Interpretación Urbana por “Gil”, junto a Trueno.

Otros argentinos nominados

La lista también incluye a otros representantes argentinos. Fito Páez y Dillom aparecen entre los artistas reconocidos en distintas categorías de la edición 2026.

La presencia argentina se suma a la de artistas de distintos países y géneros que competirán en las 60 categorías previstas para esta edición.

Rosalía y Karol G también tienen siete nominaciones

Entre las figuras internacionales, Rosalía y Karol G recibieron siete nominaciones cada una, la misma cantidad que CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler.

Rosalía aparece en Álbum del Año con LUX (Complete Works) y en Grabación del Año y Canción del Año por “La perla”, mientras que Karol G compite en Álbum del Año con Tropicoqueta y en Grabación y Canción del Año por “Coleccionando heridas”.

El productor y compositor mexicano Edgar Barrera encabeza la lista general con diez nominaciones.

Cuándo serán los Latin Grammy 2026

La ceremonia de los Latin Grammy se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Las nominaciones corresponden a producciones publicadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. La votación final para definir a los ganadores comenzará el 1 de octubre.