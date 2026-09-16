La música argentina tendrá una fuerte presencia en los Latin Grammy 2026. CA7RIEL & Paco Amoroso aparecen como los principales representantes nacionales con siete nominaciones, mientras que Milo J consiguió cinco candidaturas y también competirá en algunas de las categorías más importantes de la ceremonia.

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer este miércoles la lista para la 27.ª edición de los premios, que se entregarán el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La votación final entre los miembros de la institución comenzará el 1 de octubre.

CA7RIEL & Paco Amoroso quedaron entre los artistas con mayor cantidad de nominaciones de toda la edición. Solo el productor Edgar Barrera los supera, con 10, mientras que el dúo argentino comparte el segundo escalón con Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, todos con siete.

El álbum FREE SPIRITS competirá por Álbum del Año, mientras que “Ha Ha” buscará quedarse con Grabación del Año. Además, “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, grabada junto a Sting, fue incluida entre las candidatas a Canción del Año.

Latin Grammy: Milo J también va por los premios principales

Milo J se posicionó como otro de los grandes protagonistas argentinos. A sus 19 años reunió cinco nominaciones y consiguió ingresar en las tres categorías generales más importantes de la gala.

La Vida Era Más Corta fue seleccionado para Álbum del Año, “Niño” competirá por Grabación del Año y “Solifican12” buscará imponerse como Canción del Año. De esta manera, el músico argentino se medirá directamente con algunos de los nombres más reconocidos de la música latina.

CA7RIEL & Paco Amoroso y Milo J son, además, los únicos proyectos argentinos incluidos entre los diez aspirantes a Álbum del Año. Allí competirán con Anitta, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Karol G, Mon Laferte, Carín León, Rawayana y Rosalía.

Fito Páez, Babasónicos y el rock argentino

La presencia nacional se extiende a las categorías vinculadas con el rock y la música alternativa. Fito Páez aparece entre los nominados por Shine y por “Las Fuerzas Armadas Del Amor”, mientras que 1915 fue seleccionado por Ceremonia.

Dillom también forma parte de la nómina gracias a “Rojo Profundo”. En Mejor Álbum Pop/Rock aparecen Emmanuel Horvilleur y Usted Señalemelo, mientras que Babasónicos buscará imponerse en Mejor Álbum de Música Alternativa por CUERPOS, Vol. 1.

Dante Spinetta también integra los créditos de “El Reset”, incluida entre las candidatas a Mejor Canción Alternativa.

Bizarrap y otros argentinos nominados

Bizarrap vuelve a ocupar un lugar entre los representantes nacionales. El productor compite junto a Daddy Yankee por “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, con candidaturas dentro del apartado urbano.

Yami Safdie fue nominada por Querida Yo en Mejor Álbum Pop Tradicional, mientras que Nathy Peluso aparece por Malportada en la categoría Mejor Álbum de Salsa.

El tango también tendrá representación argentina con nombres como Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla.

La lista alcanza además a productores y compositores argentinos. Rafa Arcaute, Federico Vindver, Santiago Alvarado y Santiago Ruiz “Tatool” figuran en diferentes créditos, mientras que Vindver buscará quedarse con el reconocimiento a Productor del Año.

Con artistas de distintas generaciones y géneros, Argentina llegará así a Las Vegas con presencia en las principales categorías y una de sus delegaciones más amplias. CA7RIEL & Paco Amoroso y Milo J parten como los nombres nacionales con mayor cantidad de candidaturas, pero el mapa argentino se extiende desde el rock y el pop hasta el tango, la música urbana y la producción.