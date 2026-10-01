El unipersonal "Frida, ¡Viva la vida!" inició su gira de primavera por Cuyo (con funciones en San Luis y Mendoza) y esta vez arribará el jueves 1 de octubre en el Cine Teatro Municipal de San Juan con la interpretación estelar de Laura Azcurra. Se trata de la obra representa las dimensiones pocos conocidas de la pintora mexicana, escrita por el dramaturgo mexicano Humberto Robles y bajo la dirección de Julia Morgado, la pieza es una producción de Tres Cuatas con producción regional de Yendo Producciones.

Tras agotar localidades en presentaciones previas por todo el país, la propuesta sumerge al espectador en una mística noche de Día de Muertos. Mientras Frida Kahlo cocina y prepara el altar con fotos y velas para recibir a sus invitados, evoca con humor negro, picardía y una sensibilidad descarnada sus grandes amores —como Diego Rivera—, sus fracturas físicas, su dolor y su inquebrantable amor por la vida.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la actriz destacó el valor estratégico y cultural de federalizar la escena a través de esta pieza teatral: "Para mí como porteña, es una responsabilidad llevar el teatro a otros lugares de mi país. El teatro es un espacio de encuentro, una presencialidad necesaria en tiempos con tantas pantallas intervenidas. El teatro humaniza, nos invita a sentir y a pensar, y no debemos silenciar eso". Para Laura, encarnar a a la mítica artista mexicana en soledad, representa un desafío intenso que demandó un trabajo minucioso: desde la postura física y el acento, hasta el estudio profundo de la historia mexicana y la asimilación del espíritu de la Revolución de 1910, proceso que la conectó con una cultura lejana a su previa formación en el flamenco español.

La dramaturgia realiza un cruce único entre la ficción y los textos literales del propio diario personal que Frida escribió entre los 36 y los 47 años —semana previa a su muerte—, abarcando cartas, poesías y reflexiones en primera persona. La puesta de Morgado se corre de la mirada biográfica tradicional para rescatar un perfil menos explorado: "Nos interesó contar este costado de Frida menos conocido, simpático, con cierta teatralidad y picardía, distanciándonos de la visión que se ocuparon de escribir los biógrafos varones y blancos", explicó la protagonista.

La composición actoral requirió una inmersión dolorosa en los padecimientos físicos de la artista, desde la poliomielitis diagnosticada a los 6 años que forjó su carácter frente al acoso escolar, hasta las más de 30 intervenciones quirúrgicas tras el grave accidente sufrido a los 18 años. "Frida reúne en su cuerpo todas las minorías y diversidades: como mujer, latina, bisexualmente abierta y persona con discapacidad. Si estuviera hoy, estaría sintonizada con los activistas defendiendo la naturaleza, su pueblo y el movimiento de mujeres", reflexionó Azcurra sobre la vigencia de su mensaje de fuerza, resiliencia y autenticidad.

El equipo artístico y técnico de la obra se completa con Horacio Novelle en diseño lumínico, Sofía Davies en escenografía, Patricia Mizrahi en vestuario, Ana Paula Amaya Santi en maquillaje y peinado, Inés Sotomayor en diseño de logo, Nacho Lunadei en fotografía, Ailén Cosentino en producción ejecutiva y Yendo Producciones en la producción cuyana.

En Detalle

Frida, ¡Viva la vida! subirá a escena este jueves 1 de octubre en el Cine Teatro Municipal de San Juan (Mitre 41 este). Función única a las 21 hs. Entradas generales a $40.000. Disponibles en boletería y en EntradaWeb.