Laura Esquivel se enojó en TV y reveló por qué su novio jamás se quiso casar

Durante una visita al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, Laura Esquivel abordó aspectos de su vida personal y profesional. La conversación derivó en su historia de amor con Facundo Cedeira, con quien lleva casi una década de relación. Frente a la inquietud del conductor sobre cuándo planeaban casarse, la artista señaló que la decisión no dependía de ella y manifestó: “Cuando el señor se disponga a proponerme matrimonio. Todavía no sucedió, en nueve años”.

Ante esa declaración, el presentado tomó la iniciativa y se dirigió directamente al novio, reconocido simpatizante de Boca Juniors, para sugerirle una propuesta ambientada en la cancha del club. La actriz continuó con la dinámica del aire y expresó hacia su novio: “Mirá hasta dónde tengo que venir, Facu, para que me propongas casamiento”.

A pesar del intercambio en el estudio, la intérprete aclaró que no considera un requisito indispensable pasar por el Registro Civil para formalizar el vínculo. En su lugar, proyecta una reunión informal para festejar la trayectoria compartida con Cedeira. Al respecto, sostuvo: “No me importa casarme. El tema es que me pasa algo que a los diez años quiero hacer un festejo de unión. Me imagino la fiesta al aire libre, con la gente más cercana”.

En el mismo espacio, la cantante recordó el primer cruce con su pareja en un local gastronómico. Según detalló, ella aguardaba una mesa junto a sus amigas mientras él se disponía a abandonar el lugar. Sobre ese instante, relató: “Nos conocimos en un bar. Yo estaba con mis amigas esperando en una mesa. Él se estaba por ir y nosotras estábamos esperando que nos dieran una mesa. Él saluda, me ve a mí y nos deja la mesa”.

El contacto prosiguió mediante plataformas digitales tras la iniciativa de Cedeira de enviar un mensaje. La actriz describió el desarrollo de ese acercamiento: “Él se fue avergonzado y después se ve que me reconoció. Subí una foto con mis amigas y me escribió por Instagram. Era simpático, lindo, generoso, me dio una cosita y, a los dos días de que empezamos a hablar, fuimos al mismo bar”.

Por otra parte, la entrevista abarcó la trayectoria artística de Esquivel y una propuesta laboral en Europa cuando tenía 18 años. Consultado sobre los motivos para no establecerse en el exterior en un momento favorable, la invitada detalló: “Buena pregunta. Por muchas cosas ahora que lo digo en la distancia. Hay mucho para hablar de eso, pero voy a tratar de ser acotada. Yo tenía creo que dieciocho cuando ya medio que me propusieron, yo tenía una mánager allá. Me propuso como irme a vivir allá y, bueno, que capaz iban a seguir surgiendo cosas. Que me estaba yendo bien”.

La definición se apoyó en aspectos afectivos y en una audición local para la obra Los locos Addams en el Teatro Ópera. Respecto a la determinación final, la artista expuso: “Yo en ese momento había audicionado para un musical que fue Los locos Addams, acá en el Ópera. Y estaba como pensando, digo, me voy, pero sentía que tenía muchas cosas para resolver de mi vida como ser humano. Digo, trabajé muy de chica, todo eso. Quería seguir estando cerca de mi familia. Entonces, medio que, bueno, y quedé en Los locos Addams y eso hizo que me termine quedando y después seguir trabajando acá y haciendo cosas. Pero muy feliz de la decisión”.

Ante la pregunta de si lamentaba haber dejado pasar esa oportunidad en el extranjero, la invitada descartó esa posibilidad y destacó el impacto de esa obra en su recorrido profesional posterior al éxito juvenil. En ese sentido, afirmó: “No, no, no. Estoy muy feliz de la decisión. Aparte, me encantó porque siento que Los locos Addams fue un proyecto que me dio la posibilidad de volver a ser yo como artista, sacando un poco de lado el personaje, ¿viste? De Patito y todo lo que conocían de mí”.

Finalmente, Esquivel resumió el nivel de exigencia que enfrentó en esa etapa teatral y concluyó: “Volví desde otro lado, con otra exigencia. Había que cantar, eran muy difíciles las canciones también. Y feliz de... Yo amo mi país, amo vivir acá y no lo cambiaría por nada, ¿viste?”.