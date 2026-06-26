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Laurita Fernández impone el pañuelo en la cabeza desde Francia
POR REDACCIÓN
Las tendencias de la moda se renuevan de la mano de las celebridades en las capitales más importantes del mundo. Durante sus días de descanso en París, Laurita Fernández sorprendió a sus seguidores con un estilismo relajado y chic que rescató un complemento clásico.
La actriz y conductora compartió imágenes de su viaje donde se la puede ver luciendo un vestido blanco de aire romántico, zapatillas deportivas en tono claro y un pañuelo estampado anudado sobre el cabello.
Esta combinación, que remite al estilo boho, posiciona al pañuelo en la cabeza como una de las apuestas más fuertes de la temporada otoño-invierno 2026. Lejos de ser una simple elección funcional, este objeto se transformó en uno de los complementos más buscados por las amantes de la moda debido a su versatilidad para combinarse con vestidos, jeans, sastrería o prendas urbanas.
En su recorrido por la capital francesa, la artista optó por un modelo estampado en tonos oscuros que contrastó con su vestido de encaje y corte fluido, logrando un resultado fresco con marcada inspiración francesa.
Esta tendencia de llevar pañuelos sobre la cabeza ya conquistó a celebridades e influencers de todo el mundo, presentándose como una alternativa ideal para proteger el cabello y completar outfits casuales con un aire vintage. De este modo, la conductora demostró su capacidad para anticiparse a las novedades de la moda con una pieza clásica que no pasó desapercibida.