Laurita Fernández impone los tonos tierra como tendencia de la moda

Laurita Fernández se posicionó nuevamente como un referente estético al presentar una propuesta urbana que integra funcionalidad y elegancia. Mediante una serie de fotografías capturadas en exteriores, la conductora exhibió una combinación centrada en los colores cálidos. El elemento principal del conjunto fue un sweater tejido de tamaño oversize en tono chocolate, diseñado para brindar calidez sin descuidar la estética actual.

Para la parte inferior, la actriz optó por un pantalón tipo cargo en color verde oliva. Esta prenda de tiro alto y silueta holgada permitió compensar el volumen de la pieza superior, generando un resultado visual equilibrado. El calzado seleccionado consistió en unas botas de gamuza marrón con terminación en punta, una elección que contribuye a estilizar la imagen general. La integración del verde oliva con los matices marrones propuso una alternativa válida frente a los colores neutros tradicionales.

El estilismo se completó con un peinado de cabello suelto y movimiento natural, junto a un maquillaje que buscó un acabado sencillo. Este enfoque resalta la tendencia de unir prendas utilitarias con piezas de inspiración cómoda para el uso diario, una fórmula que la conductora domina a la perfección. Además de su presente profesional, la figura ha compartido detalles personales recientemente.

Al ser consultada por su pasado con Nicolás Cabré, la actriz recordó que "A él no le copaba eso" en relación a ciertos aspectos de su vínculo. Asimismo, se conoció la táctica de conquista que utilizó Matías Busquet hacia ella. Con estas elecciones de diseño y sus declaraciones, la figura se mantiene vigente mientras los tonos tierra se consolidan como los protagonistas de los próximos meses.