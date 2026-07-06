Laurita Fernández prendió el ventilador y reveló qué famoso fue infiel

Laurita Fernández decidió poner un límite a las especulaciones que la relacionan con Pedro Alfonso y que involucran a Paula Chaves. Durante una entrevista, la protagonista de la obra teatral La cena de los tontos expresó que "no tuve, ni tengo, ni voy a tener jamás en mi vida algo con Pedro Alfonso, no me interesa, no me interesó demasiado".

La actriz recordó su paso por certámenes anteriores y manifestó que "tuve mis vínculos en el Bailando, que bastante me quemaron la cabeza, así que a mí no me metan más en esos problemas que no tengan que ver".

Al ser consultada sobre la necesidad de que su compañero también se manifieste, ella fue directa. "Yo no tengo pelos en la lengua, me cansé, así que yo no tuve, ni tengo, ni tendré jamás nada, ni siquiera creo que lo tengo en WhatsApp, así que a mí con eso no me pregunten más", sostuvo.

Fernández también se refirió a la vida privada del actor y sentenció que "si ha tenido historias o lo que sea, habrá sido con otras personas, desconozco, no me interesa". En cuanto a su presente profesional, definió que "hoy es mi compañero y yo vengo a hacer mi trabajo, pero no me copa que me metan en cosas que no tengo nada que ver". Esta situación ocurre mientras la conductora disfruta de su relación con Matías Busquet, con quien recientemente realizó un viaje a París.

Al referirse a Paula Chaves, descartó haber tenido diálogos privados para aclarar la situación. "No, no, me preguntás a mí y yo soy clara. Fin. Porque no me copa que me involucren en cosas que no tengo nada que ver", explicó. Finalmente, la conductora reflexionó sobre su postura actual ante la prensa y concluyó que "es que ya estoy grande, entonces hay cosas que ya no me banco, como éstas, por ejemplo".

En otro orden, Fernández relató en televisión una experiencia personal sobre una relación pasada. "Una vez descubrí una infidelidad por el buscador de Google", relató la invitada en el programa de Juana Viale. Según explicó, "claro... porque te queda el historial. Yo iba a buscar algo en la tele porque tenía Internet y yo buscaba en el explorador. Y con el control remoto podías buscar música o un video".

El hallazgo ocurrió de forma casual mientras utilizaba el dispositivo. "Y cuando pongo, me aparece el historial en el buscador y decía el nombre de una chica con la palabra 'hot'. Dije, 'acá estuvo buscando'. Fue una búsqueda bastante concreta", cerró sobre aquel episodio.