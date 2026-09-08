Laurita Fernández presentó a su novio y una famosa se lo quiso robar

Durante una transmisión del programa LAM, la bailarina y conductora se mostró acompañada por su pareja en un evento vinculado a la actividad de él. Se trata del polista Matías Busquet, con quien mantiene un vínculo sentimental desde hace varios meses, alejado de la exposición pública habitual de la farándula.

Al aire, la artista prefirió marcar los límites del deportista ante las cámaras y señaló: "Acá está pero no va a hablar. Aprovechamos a vernos acá porque no nos vemos mucho". Respecto a la dinámica del noviazgo y el rol de su compañero, agregó: "Él se dedica otra cosa, está tratando de acompañarme. Estamos inmersos en lo nuestro, es super nutritivo y me desconecta".

El impacto visual de la aparición generó reacciones inmediatas entre los integrantes del equipo. La panelista Denise Dumas expresó al observarlo: "¡Es un galán! Es Leandro Paredes", en referencia al mediocampista de la Selección Argentina. La observación abrió un intercambio en el estudio donde surgieron opiniones divididas, ya que otros miembros del panel señalaron que la fisonomía del joven se asemeja a la del periodista Leo Arias.

La relación entre ambos surgió tras la ruptura de la actriz con Claudio "Peluca" Brusca. El acercamiento inicial ocurrió mediante mensajes en redes sociales que en un principio no obtuvieron respuesta. Un posterior reencuentro presencial facilitó el inicio del contacto formal. Antes de afianzar la historia, la conductora consultó a María Vázquez para obtener referencias sobre el ambiente hípico y la figura del deportista. La recomendación recibida fue determinante: "Andá para adelante".

El vínculo sumó un hito reciente durante una estadía en París, donde ambos posaron abrazados frente a la Torre Eiffel. Sobre esa experiencia, la protagonista detalló en sus redes que llegó a llorar y agradecer durante la velada en la capital francesa. Actualmente la pareja atraviesa una etapa de consolidación, combinando la agenda teatral y televisiva de la conductora con la rutina del deportista, sin ocultar las actividades compartidas.