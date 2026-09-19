Laurita Fernández reveló quién es el amor de su vida y dejó afuera a su novio

Un álbum con momentos en autos, emisiones radiales, sesiones de entrenamiento y jornadas de surf en la playa sirvió como marco para que la bailarina y conductora celebrara el tercer aniversario de su compañera canina ante sus millones de seguidores en Instagram.

En la publicación, la artista detalló la rutina diaria que comparte con su mascota y el impacto de su llegada al hogar. La figura del espectáculo inició su carta abierta expresando "¡Hoy cumple 3 años el primer amor de mi vida!".

En el mismo escrito, la presentadora profundizó sobre el afecto cotidiano diciendo "Esta virginiana que me cambió la vida para bien... Que me despierta con besos todas las mañanas... Y endulza a todos con su cariño y amor infinito...".

El mensaje provocó una inmediata respuesta en la red social con miles de interacciones por parte de colegas, amistades y fanáticos que frecuentan la presencia de la can en las actividades laborales en teatro y televisión de la celebridad. Para finalizar su dedicatoria, la protagonista del posteo sumó un texto de agradecimiento manifestando "¡Te amo con el alma MIEL! Gracias por elegirme para acompañar tu vida".