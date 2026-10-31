Laurita Fernández se cree super diva y echó a un famoso por sus caprichos

Durante su participación en el programa de Nazarena Vélez en Bondi Live, Pepe Ochoa recordó el momento exacto en que su vínculo con Laurita Fernández se rompió por completo. El mediático explicó que la relación se fracturó cuando ella comenzó su romance con Nicolás Cabré, ya que sintió un claro distanciamiento y un trato de descartable de su parte.

Lejos de dejar pasar el tema, Pepe reveló que hizo públicas sus sensaciones al aire, lo cual generó una rápida reacción de la bailarina a través de una indirecta en Twitter. Ante esto, el productor decidió responderle directamente para marcarle los límites y exigirle que se lo dijera en privado, con la advertencia: “En vez de ponerlo por acá, decímelo por privado. No me corras porque te conozco muy bien y sabés que salgo a hablar”.

El punto más álgido del conflicto llegó cuando Pepe Ochoa confirmó que aquel entuerto le costó su puesto de trabajo en la emisora donde se desempeñaba como jefe de redes sociales. Según su testimonio, la artista se comunicó directamente con un directivo de la radio para exigir su desvinculación inmediata y la empresa decidió priorizar a la bailarina por sobre su continuidad laboral.

Para cerrar su relato, Pepe Ochoa reafirmó que la decisión de la emisora estuvo completamente condicionada por el pedido exclusivo de la bailarina, lo que sepultó para siempre cualquier posibilidad de reconciliación. Con la frase “Laurita llamó a un director, le pidió mi cabeza, y obviamente entre ella y yo la eligieron a ella y me terminaron bajando a mí”, el mediático dejó en claro que la relación quedó totalmente rota desde aquel recordado episodio.