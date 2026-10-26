Laurita Fernández sufrió una dolorosa traición y su novio quedó en la mira

Laurita Fernández vive un gran presente sentimental junto a Matías Busquet y su querida perrita Miel, a quien considera parte fundamental de su familia cotidiana. Un divertido desafío viral puso a prueba el profundo cariño de la mascota dentro del hogar y generó una tremenda sorpresa en las redes.

Cada uno corrió hacia una dirección distinta para descubrir a quién elegía seguir el animal, provocando una reacción inmediata de la conductora. Después de dudar unos segundos, la perrita optó por ir hacia el lado de Busquet, dejando a Laurita completamente desilusionada frente a todos.

“Uno los cría para que después te traicionen…“, escribió Laurita en el video con total humor, tomándose el inesperado resultado como una auténtica broma. La divertida escena demostró la gran complicidad que la pareja mantiene desde hace diez meses, disfrutando siempre de momentos muy relajados juntos.

Más allá de esta simpática traición, Laurita Fernández suele compartir el inmenso amor que siente por su perrita en cada oportunidad especial del año. En septiembre pasado, la mascota cumplió tres años y la bailarina le dedicó un emotivo mensaje recordando cuánto cambió su vida desde su llegada.

“Hoy cumple 3 años el primer amor de mi vida!!!“, expresó Fernández en su cuenta oficial al comenzar una tierna dedicatoria llena de recuerdos. Luego describió a la perrita como una compañera única que la despierta con besos todas las mañanas y endulza su hogar con amor infinito.

“Te amo con el alma MIEL! Gracias por elegirme para acompañar tu vida“, concluyó la conductora en aquel tierno posteo junto a su dulce mascota. Entre bromas virales y demostraciones de afecto cotidiano, la pareja sigue afianzando su hermosa convivencia junto al primer amor de la casa.