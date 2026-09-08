Lautaro bancó a Julián Álvarez por su situación en Atlético Madrid

Lautaro Martínez habló sobre la situación que atravesó Julián Álvarez en el último mercado de pases y le brindó su respaldo. El delantero del Inter reconoció que el cordobés atravesó un momento complicado después de manifestar su deseo de dejar Atlético de Madrid para pasar a Barcelona.

“Le demostré todo mi apoyo porque más allá de que compartimos plantel y posición, y peleamos por un lugar en la selección, es un amigo”, expresó Lautaro durante una conferencia de prensa previa al debut del Inter en la Champions League.

Una situación difícil

El delantero argentino señaló que entiende el momento que atravesó Julián y le deseó lo mejor para esta nueva etapa en Atlético.

“Seguramente el momento que atravesó y que está atravesando no es fácil”, sostuvo Lautaro, quien además destacó al cordobés como “uno de los mejores jugadores del mundo”.

Lautaro también contó que Barcelona había mostrado interés en él ante la negativa de Atlético a desprenderse de Julián. Sin embargo, el delantero decidió continuar en Inter, donde aseguró que quiere seguir luchando por grandes títulos.