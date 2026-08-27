La grave lesión de Tomás Aranda obligó a Boca a buscar alternativas dentro de su plantel y una de las primeras decisiones fue volver a mirar hacia las Inferiores. Lautaro Bianco, enganche de 19 años y una de las figuras de la Reserva, comenzará a entrenarse con la Primera desde este sábado bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena.

La oportunidad aparece después de que Aranda sufriera una fractura de peroné en la pierna derecha durante el entrenamiento de este miércoles. El juvenil deberá ser operado y su recuperación podría extenderse entre tres y cinco meses, por lo que se perdería el resto de la temporada y recién volvería a jugar en 2027.

Ante ese panorama, Boca decidió no buscar por el momento un reemplazante en el mercado de pases. Alan Velasco aparece como una de las principales alternativas para ocupar el lugar de Aranda en el equipo titular, pero el cuerpo técnico también resolvió promover a Bianco para comenzar a trabajar de manera estable con el plantel profesional.

Quién es Lautaro Bianco

Bianco nació el 19 de febrero de 2007 y puede desempeñarse como enganche o extremo. Se caracteriza por su habilidad con la pelota, el cambio de ritmo y la capacidad para jugar con ambos perfiles. Su crecimiento en las divisiones inferiores del Xeneize lo llevó primero a destacarse en Quinta y posteriormente a ganarse un lugar en la Reserva dirigida por Mariano Herrón.

El juvenil ya sabe lo que es festejar títulos con Boca: fue bicampeón con la Reserva, dio una asistencia en una final y convirtió en el Trofeo de Campeones. En julio de 2025 firmó su primer contrato profesional con el club y quedó vinculado hasta diciembre de 2029.

Durante esta temporada continuó sumando protagonismo. En mayo, por ejemplo, convirtió uno de los goles en la victoria por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, resultado que permitió a Boca mantenerse en lo más alto de su zona.

Bianco conoce bien el puesto que deja vacante Aranda: ambos son categoría 2007 y compartieron las divisiones inferiores del Xeneize. De hecho, el nuevo futbolista que subirá a Primera fue habitualmente una de las alternativas de Aranda durante su recorrido por las categorías menores.

Ahora tendrá su primera gran oportunidad en el plantel superior. Aunque todavía no debutó profesionalmente, su promoción abre la posibilidad de que Arruabarrena vuelva a apostar por otro producto de Boca Predio en un momento clave de la temporada.