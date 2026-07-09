Boca comenzó el ciclo de Rodolfo Arruabarrena con una victoria. El Xeneize derrotó 1-0 a Athletico Paranaense en el estadio Padre Martearena de Salta, en el último amistoso antes del inicio de la competencia oficial del segundo semestre.

El único gol del partido llegó a los 27 minutos del primer tiempo. Lautaro Blanco ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y sacó un remate que terminó en el fondo de la red para adelantar al equipo argentino.

Después de la ventaja, Boca logró manejar el ritmo del encuentro y cerró la primera mitad con el marcador a su favor. En el complemento, el conjunto brasileño buscó el empate, pero no pudo superar la resistencia del arquero Leandro Brey.

A los 14 minutos del segundo tiempo, Athletico Paranaense quedó con un jugador menos luego de la expulsión de su arquero Santos, quien recibió la tarjeta roja por una fuerte infracción contra el juvenil Leonel Flores.

El futbolista de Boca tuvo que ser asistido tras el golpe, aunque pudo continuar algunos minutos antes de ser reemplazado por el cuerpo técnico.

Los primeros movimientos de Arruabarrena

El encuentro también marcó los debuts de Leandro Lozano y Leonel Flores con la camiseta de Boca. El defensor llegó desde Argentinos Juniors por una transferencia de 3,5 millones de dólares, mientras que el extremo categoría 2007 fue promovido al plantel profesional por decisión del nuevo entrenador tras sus actuaciones en la Reserva.

Durante el partido, Arruabarrena realizó varios cambios y probó distintas alternativas de cara al comienzo de la temporada.

Con este triunfo, Boca cerró la preparación previa al regreso de la competencia oficial y ahora pondrá la mira en su próximo desafío: el duelo ante Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

El encuentro frente al equipo de Junín se disputará el jueves 16 de julio desde las 21.45 en Rosario.