Lautaro Martínez rompió el silencio y confirmó que el interés de Barcelona por contratarlo existió. El delantero argentino reconoció que recibió con satisfacción las versiones sobre el seguimiento del club español.

El atacante explicó que este tipo de situaciones representan un reconocimiento al trabajo realizado, aunque dejó en claro que su presente y su principal deseo continúan vinculados con Inter.

Las versiones sobre un posible interés de Barcelona habían ganado fuerza durante el mercado de pases. Sin embargo, el club italiano mantuvo una postura firme y no avanzó en una negociación para desprenderse de su capitán.

Su futuro está en Inter

Lautaro fue contundente al hablar de su futuro. El delantero aseguró que se siente feliz en Inter y que quiere continuar en la institución mientras mantenga el respaldo del club, sus compañeros y los hinchas.

Para el argentino, permanecer en el equipo italiano significa seguir compitiendo por los principales objetivos. El atacante destacó el orgullo que representa defender a Inter y su intención de continuar creciendo junto al plantel.

Además de referirse al mercado de pases, Lautaro tuvo una noche especial al recibir un reconocimiento como mejor delantero de la Serie A durante la temporada 2025/26.

El futbolista también realizó un balance sobre su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. Consideró que tuvo una buena actuación, aunque reconoció que esperaba tener más minutos durante el torneo.

Por ahora, el mensaje del delantero fue claro: Barcelona mostró interés y los rumores tenían fundamentos, pero Lautaro Martínez quiere seguir su camino en Inter y continuar peleando por grandes títulos con el club italiano.