El Mundial 2026 representa una nueva oportunidad para Lautaro Martínez. El delantero del Inter será titular este martes en el debut de la Selección Argentina frente a Argelia y buscará cambiar la imagen que dejó en Qatar 2022, donde la Albiceleste se consagró campeona del mundo, pero él no pudo mostrar su mejor versión.

A diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, el bahiense llega en plenitud física y futbolística. En la previa de la última Copa del Mundo arrastró molestias que condicionaron su rendimiento y terminaron afectando su lugar dentro del equipo. Aquella situación le hizo perder terreno frente a Julián Álvarez, quien aprovechó su oportunidad y se consolidó como titular durante la fase decisiva del torneo.

“Más allá del resultado, que en lo colectivo fue grandioso, individualmente no llegué al Mundial como quería y hoy sí”, había reconocido el propio atacante al analizar lo sucedido en Qatar. Una frase que refleja la espina que aún conserva pese a haber formado parte del plantel campeón.

Su Mundial 2022 estuvo lejos de lo esperado. En el debut ante Arabia Saudita le anularon dos goles por posición adelantada y, con el correr de los partidos, fue perdiendo protagonismo. Incluso, en la semifinal frente a Croacia ni siquiera sumó minutos. El saldo fue doloroso para un goleador acostumbrado a ser determinante: terminó la competencia sin convertir.

Ahora el escenario es diferente. La molestia física que arrastra Julián Álvarez le abrirá la puerta de la titularidad en el estreno y le permitirá tener una nueva oportunidad para demostrar su jerarquía en la máxima cita del fútbol mundial.

Además, Lautaro llega respaldado por estadísticas que lo ubican entre los grandes nombres del ciclo de Lionel Scaloni. Con 37 goles en la Selección, es el segundo máximo artillero de la era del entrenador santafesino, solo por detrás de Lionel Messi. También ocupa el cuarto lugar entre los máximos goleadores históricos de la Albiceleste, detrás de Messi, Gabriel Batistuta y Sergio Agüero.

Su presente también alimenta la ilusión. Fue una de las figuras de la última Copa América, donde terminó como goleador con cinco tantos y marcó el tanto decisivo en la final ante Colombia.

A los 28 años, Lautaro Martínez afronta una cita especial. Con experiencia, confianza y el respaldo de un gran presente, el Toro tendrá ante Argelia la primera chance de comenzar a escribir una historia distinta en los Mundiales.