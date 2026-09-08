Lautaro Martínez rompió el silencio a una semana del histórico anuncio que sacudió al mundo del deporte. En la antesala del esperado duelo entre el Inter de Milán y el Real Madrid, el delantero se refirió al retiro definitivo del capitán de la Selección Argentina. El goleador explicó el profundo impacto emocional que generó esta sorpresiva noticia en el seno del plantel albiceleste.

El atacante reconoció que el grupo de jugadores sabía que este momento llegaría en el corto plazo, pero admitió que el golpe fue muy duro. Durante la conferencia de prensa europea, destacó lo que significa el ídolo máximo tanto para el equipo como para todo el país. Además, reveló que tuvo la inmensa oportunidad de hablar personalmente con él para expresarle su eterno agradecimiento por todos estos años de competencia.

El Toro confesó ante los micrófonos que le dedicó unas sentidas palabras para agradecerle por haberlos guiado pacientemente hacia la gloria deportiva. Destacó que el astro rosarino pasó por momentos muy difíciles con la camiseta nacional y sin embargo nunca bajó los brazos ante las fuertes críticas. Esa inquebrantable resiliencia y su enorme capacidad de liderazgo son las principales enseñanzas que el delantero del Inter guardará para el resto de su carrera profesional.

El legado imborrable en el equipo nacional

Ambos futbolistas compartieron desde adentro las conquistas más importantes de la historia reciente del combinado nacional. Juntos lograron levantar las dos copas América, el inolvidable Mundial de Qatar y la recordada Finalissima frente al duro seleccionado de Italia. En este último certamen disputado en territorio europeo, el exjugador de Racing aportó un tanto fundamental para coronar el título intercontinental a favor de Argentina.

Previamente al contacto con la prensa, Martínez había utilizado sus redes sociales oficiales para publicar un extenso y emotivo mensaje de despedida. En ese texto digital valoró enormemente las enseñanzas que el capitán transmitió fuera del campo de juego a todos sus queridos compañeros. Resaltó que su silencioso liderazgo no se limitó únicamente a los goles o las maravillosas asistencias, sino al ejemplo constante de superación diaria.

El goleador del conjunto italiano aseguró que el plantel completo se lleva lecciones de vida que perdurarán para siempre en sus memorias. Agradeció puntualmente cada consejo recibido, cada entrenamiento compartido y el hecho de no haberse rendido tras las dolorosas derrotas del pasado. Concluyó su dedicatoria pública asegurando que todo el grupo de futbolistas extrañará muchísimo su figura protectora en el día a día de las concentraciones.

El presente de Julián Álvarez y la Champions

Durante su extenso diálogo con los medios internacionales, Lautaro también fue consultado por la actual situación deportiva de Julián Álvarez. El delantero confirmó que se comunicó de inmediato con su compatriota para brindarle todo su apoyo ante el deseo de abandonar las filas del Atlético de Madrid. Aclaró que, más allá de competir sanamente por un puesto ofensivo, los une una gran amistad y le deseó una pronta resolución favorable a su conflicto deportivo.

El talentoso atacante analizó el inminente cruce ante el poderoso Real Madrid por la nueva fase de la Champions League. El jugador surgido en Argentina reconoció que coronarse en el máximo torneo europeo es un objetivo muy claro para el Inter, aunque aclaró que no debe convertirse en una obsesión desmedida. Destacó la enorme jerarquía del rival español comandado por José Mourinho, pero confía plenamente en las armas y el nivel del conjunto italiano para afrontar este gigantesco desafío.